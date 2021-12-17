О чем Дмитрий Артюхов говорил с жителями региона на прямой линии

Прямая линия, состоявшаяся 15 декабря 2021 года, окажется памятной для губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и жителей региона. Ведь на встречу с земляками глава ЯНАО вышел в официальном статусе лидера всероссийского рейтинга народного доверия. Прямая линия-2021 оказалась для Дмитрия Артюхова четвертой по счету, на ней был сделан целый ряд важных заявлений. Глава ЯНАО объявил наступающий 2022-й Годом экологии на Ямале. Власти региона понимают этот статус, главным образом, как переход к "генеральной уборке территории". Первые серьезные шаги региона в ликвидации накопленного экологического ущерба начались в 2012 году – руками волонтеров со всего мира за несколько лет остров Белый полностью избавили от советского мусора, в 2017-м году добровольцы при поддержке округа взялись за остров Вилькицкого, в 2019-м началась уборка в Харасавэе. В следующем году полностью будут ликвидированы 317 мелких и 21 крупная свалка, начнется создание инфраструктуры для сортировки отходов. Кроме того, по словам Дмитрия Артюхова, в регионе "в стадии проектирования уже находятся три мусоросортировочных комплекса". За три года на территории Полярного Ямала появится туристический кластер международного уровня, а площадь природоохранной зоны увеличится втрое. "Планируем развивать региональные парки и заказники. Наша арктическая природа уникальна и очень ранима. В перспективе – запустим пилотный проект по организации в тундре временных дорог для квадроциклов, выстланных специальным материалом, который будет препятствовать разрушению почвы на популярных маршрутах", – сказал губернатор. Также в Год экологии планируется мониторить состояние вечной мерзлоты, убирать заброшенные заводы поселка Харп, чистить берега рек и запускать в естественную среду муксуна и другие ценные породы северной рыбы, выращенной на местных рыбоводных заводах. Потому что для людей Однако Год экологии еще не наступил – впереди праздники, поэтому на прямой линии активно обсуждались и более насущные новости. А что может быть актуальней на Новый год, чем подарки для детей. Руководство ЯНАО приготовило 4000 сладких наборов. С 20 декабря по 9 января авиакомпания "Ямал" будет раздавать их на своих рейсах всем детям до 12 лет. "Мы значительно увеличили количество прямых перелетов из различных городов Ямала. Многие рейсы довольно продолжительные по времени. Чтобы занять маленьких пассажиров во время полета, летом мы дарили развивающие наборы, а на Новый год решили порадовать их сладкими подарками", - рассказал Дмитрий Артюхов. А через полгода во время летних каникул школьники Ямала начнут летать в летние лагеря Краснодара и Крыма прямыми авиарейсами без пересадок. По словам губернатора, всего запланировано более ста рейсов. "По сути это отдельные самолеты, на которых мы планируем вывезти на море более семи тысяч детей – и это только по бесплатным для родителей путевкам", - пояснил губернатор Ямала. Первыми этот вопрос подняли родители ямальских детей – многим из них добираться до летних лагерей по окружным путевкам, среди которых легендарный "Орленок" и инновационный "Smart Camp", пришлось на поезде, а это 4-5 дней в дороге. Глава региона просьбу поддержал и авиакомпания "Ямал" на летний период 2022 года уже ввела новое полетное расписание, которое соответствует датам начала и окончания смен оздоровительных лагерях. Пока дети будут поправлять здоровье на море, ямальские доктора сядут за парты. Дмитрий Артюхов объявил планах запустить программу повышения квалификации для врачей ЯНАО в лучших медицинских центрах страны. "Мы обязательно должны вывозить наших медработников на повышение квалификации, это касается всех специальностей. Слишком быстро все меняется. Нельзя "ехать" на старых знаниях, особенно, учитывая значимость профессии врача", - считает Дмитрий Артюхов. Губернатор также сообщил о планах закупить для всех крупных детских больниц специальное оборудование для ночного мониторинга детей с эпилепсией. Запись ночного ЭЭГ-мониторинга – золотой стандарт ранней диагностики для детей с подозрением на эпилепсию и подтвержденным диагнозом. Такое оборудование нужно как минимум шестистам маленьким ямальцам, мама одного из которых и обратилась на Прямую линию. Отвечая на вопросы, Дмитрий Артюхов рассказал о намерении создать на Ямале первую билингвическую школу, где все предметы будут преподаваться на английском языке, и о старте проекта "ЯНАОлимп" для поддержки школьников, победивших на олимпиадах, и выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Им будут выдавать сертификаты на обучение и оплату трансфера до места учебы. Поощрение талантливых учеников в арктическом регионе уже "на потоке", например, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, получают 100 тысяч рублей. Такая же выплата положена и педагогам, подготовившим ребят. Очень прямая линия За два часа эфира Дмитрий Артюхов ответил на 43 вопроса и рассказал о том, как выполняются планы, озвученные год назад. Например, губернатор Ямала сообщил об ускорении программы переселения молодых семей из аварийного жилья – если в 2018 году улучшить жилищные условия смогли 336 семей, то в 2021 году их будет уже около 700. В будущем году у молодых семей, живущих сейчас в аварийном жилье, появится возможность получать социальные выплаты во внеочередном порядке. Всего на прямую линию поступило 1707 вопросов – в основном про социальное обслуживание, ЖКХ, образование, медицину и коронавирус – они тоже не останутся без ответов. "Дмитрий Артюхов – самый молодой и, в то же время, один из самых продвинутых губернаторов по части использования новых форматов коммуникации. Он начал проводить прямые линии в числе первых и поэтому сегодня обладает наибольшим опытом и может свободно обсуждать в прямом эфире самые неожиданные и острые вопросы", - говорит политический консультант, руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. Напомним, что в 2018 году Кремль назвал уровень доверия со стороны населения главным критерием оценки эффективности работы региональных властей. Летом этого года президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам общаться с жителями напрямую не реже, чем раз в год. Губернатор ЯНАО не только проводит традиционные декабрьские прямые линии, но активно использует и другие инструменты открытого диалога с ямальцами, во многом на основе которых затем расставляет приоритеты развития региона. Несколько раз в год проходят прямые эфиры в его социальных сетях, а во время ежегодной летней поездки на автомобиле в каждом муниципалитете проходят открытые встречи с жителями, на которые могут прийти и задать свой вопрос все желающие. Такие встречи также транслируются в прямом эфире. Отсюда и закономерный результат. "Буквально две недели назад мы представили первый всероссийский рейтинг доверия губернаторам со стороны аудитории социальных медиа. Возглавил список Дмитрий Артюхов. В ходе очередной прямой линии он лишь подтвердил свой статус социально ориентированного губернатора", - отметил Константин Листратов. Эксперт напоминает, что на территории ЯНАО добывается более 80% российского газа. На протяжении многих лет регион входит в пятерку крупнейших доноров федерального бюджета. "Такие регионы располагают колоссальными возможностями для финансирования любых проектов. Другое дело, что губернаторы вправе самостоятельно определять приоритеты. Кто-то решает, что для него важнее построить новые дороги и линии метро, а кто-то развивает социальную сферу", – говорит политолог. Любопытно, что публикация рейтинга привела к неожиданному казусу во время прямого эфира. Дмитрию Артюхову пришлось опровергать слухи о его возможном уходе с поста главы региона. "Не надо, пожалуйста, меня никуда провожать, – ответил губернатор. – Ямал – мой любимый дом. У меня есть уникальный шанс что-то изменить в родном регионе. Никуда не собираюсь, в страшном сне такого представить не могу".