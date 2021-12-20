Юной Арише из Благовещенска требуется помощь со срочным сбором средств на реабилитацию

У Арины диагностирован ДЦП. Но девочка активно старается бороться с недугом, а её семья планирует прооперировать ножки девочки по квоте. Сразу после этого малышке понадобится реабилитация для восстановления навыков ходьбы. Родители хотят оплатить необходимый курс до 25 декабря. Тогда они успеют записаться на лечение по старому прайсу. После этой даты цены значительно повысятся, и помочь ребёнку станет ещё тяжелее финансово.

Честно вам скажу, мы не планировали в этом году открывать сбор, ещё и перед Новым годом. Лучше мы соберём средства заранее и будем уверены, что реабилитация точно состоится! И по ценам 2021 года! - написала мама девочки.

Когда сбор для Ариши только открывали, необходимая сумма составляла 664 200 рублей. На данный момент удалось собрать 228 116 рублей. Таким образом, до 25 декабря необходимо получить ещё 436 тысяч.

Сумма очень большая. Нам самим не справиться. Надеемся только на чудеса, которые под Новый год должны случаться! - подытожили родители девочки.

Неравнодушные амурчане могут подарить Арине шанс на новую реабилитацию:

Сбербанк: 4276 0300 1372 24 22 Сбербанк онлайн: 8-963-809-13-03 (Юлия Валерьевна К., мама Арины)