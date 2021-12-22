5 звоночков, что пора нанимать репетитора

Родители обращаются к репетиторам по разным причинам: кто-то хочет, чтобы специалист помог ребенку подтянуть школьные оценки или подготовил к переходу на следующую ступень обучения (например, в момент перехода из начальной школы в среднюю и далее — в старшую), кто-то — углубить знания ребенка по тем или иным предметам, например, для поступления в ВУЗ. Но самое сложное для родителей — определить, когда именно нужно привлекать специалиста, а когда ребенок справится самостоятельно.

О том, как понять, что ребенку нужен репетитор и не упустить этот важный момент, рассказывает Валерия Елпатьевская, методист Учи.Дома.

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Скорость ученика отличается от средней скорости класса

Дети усваивают материал с разной скоростью — кому-то достаточно послушать теорию от преподавателя, чтобы все понять, кому-то приходится долго разбираться самостоятельно, а в процессе возникает масса вопросов.

Некоторые дети не успевают понимать новые темы не потому, что они очень сложные, а потому что им просто нужно чуть больше времени, чем остальным, чтобы проанализировать информацию. Это ни в коем случае не говорит о недостаточных способностях ребенка, но если ситуация регулярно повторяется, это сигнализирует о том, что ему нужен индивидуальный подход к обучению, который будет учитывать его темп и способности к восприятию теории.

С этой задачей как раз поможет справиться репетитор. Например, все преподаватели Учи.Дома разрабатывают для каждого ученика индивидуальный план и корректируют его в процессе занятий. Кроме того, репетитор сможет ответить на дополнительные вопросы ребенка, грамотно выстроить практическую работу, поможет запоминанию информации в удобном для школьника режиме.

При этом бывает и обратная ситуация: ребенок может понимать темы намного быстрее его одноклассников, и тогда ему будет постоянно казаться, что он топчется на месте. Не всегда учитель сможет полностью удовлетворить нужды такого ученика, так как преподаватель, как правило, ориентируется на средний уровень всего класса. Развить потенциал школьника также может репетитор, который предложит ребенку усложненную программу, задачи для углубленного изучения, которые заставят ребенка искать новые способы их решения.

Ребенок пропустил несколько важных тем

Даже если ребенок усваивает новую информацию в среднем с той же скоростью, что и его одноклассники, он может пропустить несколько тем из-за болезни, спортивных соревнований или по любой другой причине. С некоторыми темами ребенок может разобраться самостоятельно или обратиться за помощью к своему учителю или друзьям. Но иногда тема оказывается более сложной, чем кажется на первый взгляд, и беглого объяснения одноклассников или записей с урока становится недостаточно. Если вовремя не закрыть этот пробел, то ребенку может быть сложно понимать дальнейшие темы школьной программы, так как все они связаны между собой. В этой ситуации также следует обратиться к репетитору и быстро “нагнать” пропущенные темы. Вполне вероятно, что будет достаточно нескольких занятий, чтобы изучить пропущенный материал. Грамотный специалист поможет быстро понять тему, научит решать задачи по ней, а также свяжет тему, пропущенную ребенком, с новым материалом, который они изучают в школе, чтобы убедиться, что ученик вернулся в контекст образовательного процесса.

У ребенка есть особая цель

Причиной обращения к репетитору может быть конкретная цель, которую ученику необходимо достигнуть, например, набрать определенное количество баллов на ЕГЭ, сдать специальный экзамен (например, международный экзамен на знание языка) или подготовиться к олимпиаде. В данном случае нередко требуется помощь специалиста, который сможет выстроить индивидуальную программу обучения так, чтобы она способствовала достижению конкретной цели.

Особенно часто такая ситуация связана с иностранными языками. В таком случае без дополнительных занятий обойтись будет трудно. Репетитор сможет не только улучшить уровень знаний по предмету, но и подготовит ребенка к формату, в котором проводится экзамен, чтобы уменьшить у него количество стресса во время тестирования.

Вам сложно выступать в роли учителя

Разумеется, в некоторых случаях родители могут самостоятельно объяснить ребенку часть школьной программы, но, важно понимать, что дети не воспринимают родителей как учителей и могут быть не так внимательны к их словам во время подобных объяснений.

Роли родителя и учителя важно разделять, потому что сам формат отношений "учитель - ученик" и "родитель - ребенок" разный. Для эффективного урока ученик должен следовать плану, составленному учителем, с чужим человеком это делать проще, чем с родным, так как во втором случае неизбежно вмешивается личное отношение. Кроме того, нередко подобные ситуации могут заканчиваться ссорами и непониманием между ребенком и взрослым.

Родители могут помочь школьнику с решением конкретной задачи, но заниматься полноценным обучением будет намного сложнее. Как бы мы ни старались разделить формат родительской беседы и совместных занятий, мы всегда должны учитывать то, что отношения "родитель - ребенок" должны остаться первичными.

Ребенок сам говорит, что ему нужна помощь репетитора

Бывают ситуации, что ребенок сам заявляет, что ему тяжело дается школьная программа и что ему нужна помощь. В таком случае стоит прислушаться к его словам. Если ученик открытым текстом говорит, что хочет обратиться к репетитору, значит, он действительно чувствует такую потребность. Покажите ребенку, что вам важно его мнение, и вы прислушиваетесь к нему. Попробуйте пройти пару уроков с репетитором, а потом обязательно спросите ребенка о его ощущениях: узнайте, понравились ему занятия, чувствует ли он, что в школе стал успевать за учителем и т.п.

В этой ситуации стоит показать, что для вас важно мнение ребенка, и также увидеть, что занятия действительно приносят положительный результат. Так, вы не только поможете ему в сложной ситуации, но и сможете выстроить более доверительные отношения.