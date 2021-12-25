Биография писателя Альберта Лиханова

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 декабря 2021 года стало известно о смерти российского писателя и общественного деятеля, основателя Российского детского фонда Альберта Лиханова. Ему было 86 лет. ТАСС подготовил его биографию.

Фото: ТАСС ТАСС

Альберт Анатольевич Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. Его отец был слесарем, мать - медицинским лаборантом.

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В 1953 году поступил на отделение журналистики Уральского государственного университета в Свердловске (ныне Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург). Окончил вуз в 1958 году.

В 1990 году Альберт Лиханов был избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук (АПН) СССР. В 1993 году стал членом-корреспондентом Российской академии образования (РАО), созданной на базе АПН СССР. С 2001 года - академик РАО.

Работа в периодических изданиях

С 1958 по 1961 год был литературным сотрудником газеты "Кировская правда", в 1961-1964 годах - главным редактором кировской газеты "Комсомольское племя". В 1963 году стал одним из основателем литературного клуба "Молодость" для начинающих авторов, который работает в Кирове до сих пор.

В 1964-1966 годах - корреспондент "Комсомольской правды" в Новосибирске.

В 1966-1968 годах был инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.

С 1968 года работал ответственным секретарем журнала "Смена". Затем в 1975-1988 годах был главным редактором этого издания.

Альберт Лиханов избирался секретарем Союза писателей Москвы, членом правлений Союзов писателей СССР и РСФСР, был сопредседателем правления Союза писателей России.

Был президентом Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей и юношества Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД).

Также являлся членом Русского интеллектуального клуба, учрежденного в 1999 году.

Общественная деятельность

В октябре 1987 года по инициативе Альберта Лиханова был учрежден Советский детский фонд (СДФ) имени В. И. Ленина, и он был избран его председателем. Отделения организации были образованы во всех союзных республиках, краях и областях РСФСР.

С 1988 года - директор Научно-исследовательского института детства (ныне действует при Российском детском фонде).

В 1988 году по инициативе СДФ во главе с Лихановым были созданы первые в Советском Союзе семейные детские дома и принято постановление Совета министров СССР от 17 августа 1988 года, направленное на их поддержку.

В марте 1989 года Альберт Лиханов был избран народным депутатом СССР и членом Верховного совета СССР от Советского детского фонда. Являлся заместителем руководителя советской делегации в ООН при подписании в 1989 году Конвенции о правах ребенка, участвовал в подготовке ратификации документа в СССР.

В сентябре 1991 года при его участии был учрежден Российский детский фонд (РДФ), объединивший действовавшие в РСФСР отделения СДФ им. В. И. Ленина (советский фонд прекратил существование в результате распада СССР). Альберт Лиханов являлся председателем РДФ до конца жизни.

В январе 1992 года стал президентом Международной ассоциации детских фондов (МАДФ), которая объединила детские фонды бывших союзных республик (за исключением стран Балтии).

Благотворительные организации РДФ и МАДФ, созданные Альбертом Лихановым, занимаются оказанием социальной помощи нуждающимся детям в России и странах бывшего СССР. По инициативе Лиханова созданы реабилитационные детские центры в Кирове, Московской области, Детский дом в Белгородской области. Открыт издательский, образовательный и культурный центр "Детство. Отрочество. Юность" в Москве.

В октябре 2020 года также был назначен председателем государственного Фонда защиты детей, созданного согласно указу президента РФ Владимира Путина от 6 октября 2020 года.

Творчество

Альберт Лиханов был известен как автор психологической прозы о детях и подростках. В конце 1950-х годов он дебютировал в печати с очерками о молодежи. Его первый рассказ - "Шагреневая кожа" - был опубликован в 1962 году в журнале "Юность".

Среди наиболее известных произведений писателя - повести "Звезды в сентябре" (1967), "Музыка" (1968), "Крутые горы" (1971), "Солнечное затмение" (1976), "Голгофа" (1979), "Благие намерения" (1980), "Высшая мера" (1982), трилогия "Семейные обстоятельства", включающая повести "Чистые камушки" (1957), "Обман" (1972) и роман "Лабиринт" (1969), а также романы "Мой генерал" (1973-1974), "Русские мальчики" (2000), "Мужская школа" (2000), повести "Никто", "Сломанная кукла", "Мальчик, которому не больно" (2009), "Девочка, которой все равно" (2009).

Также Альберт Лиханов является автором публицистических очерков и нескольких биографических произведений. Среди них - "Уже не дети, еще не взрослые", "Охрана детей-сирот", "Белая книга детства в России", "Недетские заботы Детского фонда", "Драматическая педагогика", "Страна детства: диалоги", "Жизнь перед жизнью, или Преддетство", "Философия детства" и другие.

Неоднократно издавались собрания сочинений Альберта Лиханова (в 1986, 2000, 2010, 2015 годах). Общий тираж его произведений, изданных в России, превышает 30 млн экземпляров. Книги писателя переведены на более чем 30 языков мира.

По произведениям Лиханова сняты фильмы "Семейные обстоятельства" (1977, режиссер Леонид Мартынюк), "Мой генерал" (1979, Андрей Бенкендорф), "Благие намерения" (1984, Андрей Бенкендорф), "Карусель на базарной площади" (1986, Николай Стамбул), "Команда 33" (1988, Николай Гусаров) и другие.

Награды, почетные звания

Альберт Лиханов был награжден орденами "Знак Почета" (1979), Трудового Красного Знамени (1984), "За заслуги перед Отечеством" IV (2000) и III (2005) степеней, Дружбы (2010), Почета (2016).

Лауреат премии Ленинского комсомола (1976), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1980), премии президента РФ в области образования за 2003 год, премии правительства РФ 2009 года в области культуры.

Имел иностранные награды: орден Чести (Грузия, 1996), орден "За заслуги" III степени (Украина), орден Дружбы (Южная Осетия, 2010), орден Франциска Скорины (Белоруссия, 2015), орден Почета (Южная Осетия, 2015), орден "Достлуг" (Азербайджан, 2020) и другие.

Почетный доктор и профессор ряда российских университетов, почетный доктор японского университета "Сакура" (Токио, 2008).

Почетный гражданин Кирова (1986) и Кировской области (2005).

Личные сведения

Был женат. Супруга, Лилия Александровна Лиханова (род. 1937), была первым диктором кировского областного телевидения. Сын Дмитрий (род. 1959) - журналист и писатель.

В Кировской области учреждена премия имени Альберта Лиханова для школьных, детских и сельских библиотекарей. В Белгородской (с 2000 года) и Кировской (с 2001 года) областях проводятся ежегодные Лихановские общественно-литературные и литературно-педагогические чтения. В ряде городов РФ действуют детские библиотеки, носящие имя писателя: Киров, Белгород, Шахты (Ростовская область).