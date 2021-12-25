Мурашко сообщил, что зафиксированы случаи заражения "омикроном" внутри России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы внутри России, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть на территории РФ случаи заражения штаммом "омикрон", - сказал он во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

Министр также сообщил, что комиссия экспертов Минздрава России разрабатывает новые рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом "омикрон".

"Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения [ковида], вызванного новым штаммом, лекарственных препаратов, в том числе на основе моноклональных антител, которые появляются сегодня на рынке. Видим, что нужно будет изменить определенные подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которые вырабатывают новые рекомендации. Вчера часть позиций уже согласована была по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом", - сказал он.