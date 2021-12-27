Стример довел родителей до слез невероятно дорогим подарком

Популярный американский стример Xposed приятно шокировал и довел своих родителей до слез своим подарком. Трогательный момент произошел на трансляции контент-мейкера и растрогал его зрителей, которые остались в восторге от произошедшего. Подарком Xposed стало полное погашение ипотеки родителей за их дом. Мама стримера прослезилась еще на середине письма от банка, а в конце уже не смогла сдерживать радость и разревелась. Отец семейства также эмоционально отреагировал на сюрприз сына. Источник: Twitch-канал Xposed Мои родители очень усердно работали, чтобы подарить моим братьям и мне невероятное детство. Благодаря вашей поддержке сегодня мне удалось погасить их кредит. Xposed Зрители поздравили родителей стримера, а также отметили, что его поступок стал подарком не только для матери и отца Xposed, но и братьев. Почему я плачу? Чувак, ты лучший! Многие люди даже не подозревают, насколько крут этот «подарок», а дети делают его еще ярче, потому что подарок для них. Наслаждайтесь праздниками и продолжайте в том же духе! Чувак, это было прекрасно. У Xposed есть крупный канал на Twitch, на котором он проводит трансляции по играм в онлайн-казино. На момент публикации новости на него подписано больше 425 тысяч человек. Заглавное фото: countingedge.com