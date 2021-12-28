Дети из Севастополя смогут прокатиться на военном катере и БТРе благодаря "Елке желаний"

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Акция "Елка желаний" позволила исполнить мечту севастопольских ребят, которые попросили Деда Мороза о возможности прокатиться на военном катере и бронетранспортере. Их письма получили командующий Черноморским флотом и начальник штаба, они пообещали исполнить желания.

Фото: ТАСС ТАСС

Члены военного совета Черноморского флота сняли шарики с новогодними желаниями с елки в Доме офицеров флота. На ней были собраны письма от детей из Севастополя. "Дорогой Дедушка Мороз, я много раз по телевизору видел, как мчится быстроходный катер. Прошу тебя, чтобы случилось чудо и я был бы на этом катере", - написал 14-летний Артем Омельченко.

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Его письмо попалось командующему Игорю Осипову. "Конечно, Артем, мы выполним твое желание. Катер всегда готов, потому что военный. Приглашаю тебя выйти в море, бери с собой друзей", - обратился адмирал к мальчику через телекамеры.

Начальник штаба Черноморского флота Сергей Пинчук вытянул другое "военное" желание. Девятилетний Саша Потапов отметил, что "все военные в своей красивой военной одежде ездят на бронетранспортере", и попросил о возможности оказаться на БТРе с пулеметом. Начштаба заверил, что сразу же отдаст необходимый приказ и мальчик вскоре сможет совершить марш-бросок на бронетранспортере по полигону морской пехоты.

Кроме того, командующий и его заместители открыли еще несколько писем, желания из которых пообещали исполнить. В них разные ребята просят у Деда Мороза самокат, джип на дистанционном управлении, смартфон и другие подарки.