Путин подписал закон о дистанционном участии граждан в судебных заседаниях

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дистанционном участии граждан в заседаниях суда, а также о возможности подачи искового заявления или жалобы в суд в электронном виде. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд в том числе в электронном виде через портал госуслуг либо через информационную систему, которая определяется Верховным судом РФ. Документы, которые поданы через портал госуслуг, могут быть подписаны простой электронной подписью, если Арбитражным процессуальным кодексом не установлено, что указанные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Также участники судебного процесса смогут получать судебное извещение через портал госуслуг.

Кроме того, закон устанавливает возможность для участников процесса ходатайствовать об участии в судебном заседании дистанционно при наличии в арбитражном суде технической возможности осуществления веб-конференции. Для подтверждения личности участника процесса будут использоваться единая система идентификации и аутентификации, единая биометрическая система.

При использовании системы веб-конференции составляется протокол и ведется видеозапись судебного заседания. Материальный носитель видеозаписи судебного заседания приобщается к протоколу судебного заседания.