Попова заявила, что штамм "омикрон" заразнее других в 3-5 раз

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новый омикрон-штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других, а первые проявления болезни у инфицированных им наблюдаются уже на третий-пятый день после заражения. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Передача "омикрона" идет гораздо быстрее - он является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период - максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день", - сказала она на заседании оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, отметив, что все существующие в России вакцины защищают от нового штамма.

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По словам Поповой, применяемые меры по обработке поверхностей также эффективны против "омикрона".

Кроме того, отметила она, практически все госпитализированные с омикрон-штаммом в ЮАР не были привиты от ковида, не болели им ранее или имеют сопутствующие заболевания, в том числе эндокринные и онкологические. Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина специалисты Роспотребнадзора и Минздрава приняли участие в изучении "омикрона" на территории Южно-Африканской Республики.

Тестирование на коронавирус

Норматив по охвату тестированием на коронавирус не выдерживается в 21 регионе России, заявила глава Роспотребнадзора.

"Среднесуточный охват тестированием за прошедшую неделю составил 331 на 100 тыс. населения. При этом 21 субъект не соблюдает необходимый уровень тестирования, который установлен на уровне не менее 300 на 100 тыс. населения", - сказала она на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова призвала глав регионов не допустить снижения охвата тестированием в период новогодних праздников. По данным Роспотребнадзора, среднесуточный охват тестированием за прошедшую неделю составил 331 на 100 тыс. населения.