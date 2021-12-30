Что такое воркшоп. Объясняем простыми словами

Воркшоп (англ. workshop — «мастерская») — обучающее мероприятие, состоящее из небольшой теоретической части и интенсивной практической проработки полученных знаний. В качестве результата участники должны представить готовый продукт по заявленной теме. Основные особенности воркшопа — активное взаимодействие между участниками и большое количество практической деятельности в сжатые сроки. Результат обучения каждого участника зависит от того, насколько он был вовлечён в процесс. Воркшопы используют для взаимного обучения специалисты разных профессий: программисты, дизайнеры, фотографы, парикмахеры и др. Примеры употребления на «Секрете» «В рамках российских корпоративных акселераторов, таких как МТС, "Газпром нефть", Сбербанк и пр., команды проходят общую обучающую программу. Стартапы принимают участие в еженедельных онлайн-воркшопах для прокачки предпринимательских навыков и онлайн-трекшен (оценка того, насколько стартап смог реализовать свою бизнес-модель), митингах для отслеживания прогресса команд». (Из статьи о том, что ждёт стартаперов в корпоративном акселераторе.) «"Для некоторых родителей стало открытием, что дети не тупо играют в игры, а что-то понимают, развивают логику. На воркшопе они программировали и рассуждали, как должны распределяться баллы, что нужно сделать, чтобы выиграть, и даже пытались хитрить: делали в коде лазейку, чтобы им засчитывалось больше очков, чем родителям", — вспоминает Абрамова. После мероприятия к ней подошла рыдающая мама и рассказала, что её ребёнок с аутизмом, который вообще с людьми не разговаривал, на воркшопе раскрылся, сделал для неё игру и рассказал правила. После этой истории "Кодабра" начала разрабатывать специальные программы для детей с расстройствами аутического спектра». (Из материала о детской школе программирования «Кодабра».) Нюансы В зависимости от целей и специфики проекта выделяют следующие виды воркшопов: - мастерская — проводится для тех профессий, где нужно что-то делать своими руками, например для дизайнеров, художников, гончаров. Наставник демонстрирует определённый метод, приём или навык, а участники отрабатывают его в заданный срок для решения тех или иных творческих задач. Полученный результат можно использовать в портфолио; - марафон — несколько экспертов поочередно делятся своими знаниями и опытом, а также дают задания участникам и проверяют их выполнение. Это, например, популярные среди разработчиков «хакерские марафоны»; - хакатоны . Могут продолжаться несколько дней или недель; - дискуссионный клуб — обсуждение заданной темы с целью развития коммуникативных навыков и расширения кругозора; - тимбилдинг — корпоративное мероприятие, направленное на сплочение коллектива. Статью проверил: Вадим Ковригин, доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова