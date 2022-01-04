Умер писатель Леонид Габышев

Под Волгоградом на 70-м году жизни скончался российский писатель Леонид Габышев. Он умер 28 декабря 2021 года, однако стало известно об этом только сейчас. Габышев получил широкую известность благодаря автобиографическому произведению «Одлян, или Воздух свободы» 1983 года, которое рассказывает о жизни малолетних преступников в колонии. В 1990 году Габышева приняли в Союз писателей СССР. Последние годы жизни литератор жил в психоневрологическом интернате под Волгоградом. Как сообщило издание «Говорит Москва», Габышева похоронили на Красноармейском кладбище. Его единственное произведение выходило в России большими тиражами, его также издали за рубежом. Фото Габышева появлялось на обложке французского издания Paris Match. Отмечается, что в детстве писатель получил тяжёлую черепно-мозговую травму после пулевого ранения в лицо. В подростковом возрасте Габышев попал в колонию для несовершеннолетних, где провел около пяти лет. Позже мужчина жил в Волгограде и сменил множество профессий — столяр, стекольщик, кочегар, сантехник. Ранее «Секрет» писал , что на 97-м году жизни не стало режиссёра и сценариста Владимира Гориккера. Причина смерти не сообщается. «Папа для всех был источником огромной, тёплой энергии. Мне очень больно, что теперь он больше не сможет лично поделиться со мной и с вами кусочком своей теплоты, но я верю в то, что вы сможете разглядеть её в его фильмах», — заметил его сын Владимир Смелков. Фото: Pixabay, Pixabay License