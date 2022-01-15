Ветеринары и зоопсихологи объяснили, почему животные нападают на своих хозяев

"Из ласкового питомца в дикое животное" Около трех лет назад кошка москвички Марии начала вести себя странно. Когда девушка съехала от своего сожителя, у питомца заметили агрессию к мужскому полу. К владелице животное негатива не проявляло, агрессия же к мужчинам была воспринята как защита территории. Через несколько лет женщина съехалась с мужем Кириллом. Кошка была настроена негативно и к нему, но участие зоопсихолога и коррекция поведения помогла – она стала воспринимать его нейтрально. Потом в семье появился ребенок. С девочкой животное вело себя дружелюбно, но пряталось в туалет, когда та очень громко плакала. Других отклонений в поведении кошки хозяева не замечали, пока в один из дней Мария не оставила ребенка с дедушкой, уехав по делам. В это время питомица вдруг стала бросаться на мужчину - тот позвонил дочери и сказал, что не может зайти в комнату, потому что животное прыгает на него и шипит. Когда Мария приехала домой, кошка находилась в комнате, в которой в разных местах были ее испражнения. Хозяйку она не признала: начала шипеть и рычать, и бросалась, стоило только сделать шаг в ее сторону. Было решено подождать мужа и закрыть кошку в кладовке, чтобы была возможность заняться ребенком. Но подойти к животному не получалось: она выла и рычала, прыгала на людей. Отцу пришлось надеть военный камуфляж, чтобы она не прокусила кожу, и гнать кошку в кладовку пледом. После того как животное оказалось закрыто, отец уехал, а хозяйка периодически подходила к двери. Взаперти домашняя любимица жалобно мяукала, а стоило распахнуть дверь - снова проявляла агрессию. Когда пришел муж Марии, она вместе с дочерью закрылась в комнате. Супруг решил выпустить кошку, и на свободе животное стало тереться о ноги мужчины, а потом резко напрыгнуло, пытаясь укусить и поцарапать. Он закрылся в комнате вместе с Марией и ребенком. Кошка в это время ходила перед дверью и ее сторожила, а при каждой попытке выйти бросалась на людей. Это продолжалось четыре часа - владельцы вызвали ветеринара. К тому моменту удалось закрыть кошку в ванной – за дверью животное рычало. "Никто не верит, что два взрослых мужчины не могли разобраться с кошкой, но этот страх не описать словами. Она из ласкового домашнего любимца превратилась в дикое животное", – вспоминает Мария. Приехавший специалист сказал, что такие ситуацию лечению не поддаются и животное нужно усыплять: то, что кошка начала справлять нужду в комнате, означало, что она забыла, что живет здесь и в порыве страха и гнева метила территорию. Иначе говоря, по словам ветеринара, питомец сошел с ума, при этом бешенство им было исключено. Усыплять агрессивную кошку пришлось из ружья. Основная причина такого поведения осталась неизвестна. Бывает ли у животных сумасшествие Как утверждают ветеринары и зоопсихологи, просто "сойти с ума" животное не может, и виноваты в таком поведении всегда или скрытые заболевания, или изменившиеся условия жизни. По словам ветеринарного врача Азиза Алекберова, животные не могут быть сумасшедшими, потому что это невозможно с точки зрения доказательной ветеринарной медицины. Все из-за отсутствия способов и приборов, с помощью которых можно поставить такой диагноз. И очень важно не путать сумасшествие с бешенством, которое нельзя диагностировать при визуальном осмотре. "Исходя из 14-летнего опыта работы и опыта своих коллег уверяю: животные не сходят с ума. Но ни одну сотню здоровых питомцев подвергли эвтаназии и усыпили на основании рассказов их хозяев, которые так решили", – констатирует он и отмечает, что на каком основании врачи ставят такие диагнозы как "сумасшествие" – ему непонятно. Зоопсихолог и основатель проекта MadPet.ru Мирослава Волкова уточняет, что такой оценочный эпитет как "сойти с ума" действительно нельзя применять к животным. В ветеринарии это называется "нежелательным поведением" или, у ряда авторов, "девиантным". Столкнувшись с этим, необязательно сразу усыплять питомца, а необходимо заняться его здоровьем. "Животное думает, что боль причиняет хозяин" Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков отмечает, что исключать заболевания в случаях измененного поведения нужно обязательно. Дело в том, что многие болезни животных могут сопровождаться очень сильным болевым синдромом, который и приводит к отклонениям. Это может быть и приступ мочекаменной болезни, и заболевания, связанные с расстройством нервной системой - например, опухоль мозга, при которой сознание животного затуманивается, и оно может не узнавать ни места, ни людей. По мнению ветеринарного врача Татьяны Гольневой, агрессия при болевом синдроме объясняется тем, что животное не понимает, почему оно себя так чувствует и что делать с этой болью. "Питомцу может казаться, что именно хозяин причиняет эту боль, каким-то изощренным способом и на расстоянии, но причиняет", – полагает эксперт. Также, дополняет Татьяна, причиной могут быть гормональные всплески, если речь о нестерилизованных животных: это течки или материнский инстинкт, когда питомец становится заложником своего гормонального фона. И только исключив эти факторы, можно переходить к поиску другой причины. Детонатор неадекватного поведения Ветеринарный врач Евгений Цыпленков уверен, что любое животное может поменять поведение на неадекватное, но это случается только в ограниченном ряде случаев. По его мнению, все поведение животных крутится вокруг еды, стаи и взаимоотношений, а также основополагающих правил и образа жизни, которого они придерживаются. "За 40 лет моей практики, случаев, когда животные поменяли поведение сами по себе, не было. Когда приходят люди и говорят, что животное тронулось умом, я спрашиваю, были ли какие-то изменения в семье? Почти всегда они есть", – делится Цыпленков. Михаил Шеляков добавляет, что чаще всего, чтобы найти причину отклонения, нужно узнать близкие к интимным подробности жизни, даже самые незначительные. И делится случаем из практики, когда два кота, которые до этого жили мирно, начали "драть друг друга в клочья". Причиной оказалось то, что недавно им переставили миски: их пути стали пересекаться, что спровоцировало агрессию. Тогда миски вернули на свои места, и все пришло в норму. Повлиять на неадекватное поведение питомца может и нарушение зоогигиенических норм, указывает Шеляков. К этому можно отнести малый размер помещений, нарушение температурного режима и привычных порядков: генетических и бытовых. Например, многие заводят маленьких собак, которых ветеринары зовут "пеленочниками", и считают, что их не нужно выгуливать. При этом собаке не просто нужно общение с другими животными на выгуле - она начинает воспринимать свою квартиру как конуру. "Собаки не ходят в туалет в конкуре, а когда их заставляют справлять нужду в своем доме – это ломает психику. Такие противоестественные природе вещи часто приводят к неадекватному поведению в будущем, хотя все считают, что это мелочи" – уверяет Шеляков. Азиз Алекберов же уверен, что часто агрессия у животных возникает и на фоне дискомфорта и стресса. В его практике часто случалось, что поведение питомцев резко менялось с агрессивного на привычное, когда их забирали у хозяев и отдавали в другие руки. Причиной девиации при этом становились и ссоры хозяев, и отсутствие места, где животное ощущает себя в безопасности, и появление новых питомцев или людей. Что делать, если животное проявляет агрессию Мирослав Волков убежден, если животное здорово, то исправить проблему поможет специалист по поведению животных, то есть зоопсихолог. Он осмотрит и уточнит все нюансы конкретной ситуации, составит протокол коррекции поведения. "В 9 из 10 случаев коррекция поведения при работе с хорошим специалистом в этой области исправляет ситуацию", – утверждает Волков. Но есть способы и избежать коррекции поведения – животное нужно с детства содержать и воспитывать, лучше в связке с ветеринаром и зоопсихологом, – тогда бороться с агрессией и вовсе не придется. Об этом заявляет Евгений Цыпленков, полагающий, что это архиважная задача – объяснить животному кто главный, трепетно отнестись к его инстинктам, научить взаимодействовать с другими людьми и животными, а также правильно приспособить к меняющимся условиям жизни. Если всего этого не учесть, из животного можно вырастить "большую проблему".