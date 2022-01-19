Сбер отправит 70 процентов сотрудников на удаленку

Сбер увеличит долю сотрудников, работающих удаленно, до 70 процентов. Такое решение продиктовано распространением омикрон-штамма коронавируса, расскали «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Уточняется, что новые правила вступают в силу с 20 января 2022 года. Такие меры позволят минимизировать рост заболеваемости COVID-19 среди сотрудников Сбера и членов их семей, пояснили в компании.

Перевод на «дистанционку» коснется только офисных работников в Москве, отделение Сбербанка продолжат обслуживание клиентов в штатном режиме.

Подразделения банка в российских регионах примут решение об удаленке самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте.