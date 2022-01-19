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1 час назад

Сбер отправит 70 процентов сотрудников на удаленку

Сбер увеличит долю сотрудников, работающих удаленно, до 70 процентов. Такое решение продиктовано распространением омикрон-штамма коронавируса, расскали «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Сбер отправит 70 процентов сотрудников на удаленку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что новые правила вступают в силу с 20 января 2022 года. Такие меры позволят минимизировать рост заболеваемости COVID-19 среди сотрудников Сбера и членов их семей, пояснили в компании.

Перевод на «дистанционку» коснется только офисных работников в Москве, отделение Сбербанка продолжат обслуживание клиентов в штатном режиме.

Подразделения банка в российских регионах примут решение об удаленке самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте.

Накануне, 18 января, мэр Москвы Сергей Собянин продлил в столице санитарные ограничения из-за распространения омикрона. Так, до 1 апреля продлено требование к работодателям отправлять на «дистант» не менее 30 процентов сотрудников, а также требование соблюдать домашний режим для горожан старше 60 лет и хронически больных.

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