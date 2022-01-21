В Саратовской области родителям задержали «путинские» выплаты на детей

В Саратовской области задержали выплаты на детей от 3-х до 7 лет, которые положены по указу президента Владимира Путина. О факте задержек сообщает сегодня, 21 января, на своей странице в Instagram зампред правительства региона Роман Грибов.
По словам Грибова, сегодня в течения дня устраняли технические недоработки, связанные с переходом на новую систему прохождения платежей.
«На данный момент все межведомственные проблемы устранены. Подчеркну, что на все выплаты деньги имеются в полном объеме. Платежные поручения приняты в обработку финансовыми органами», - написал зампред.
Также он отметил, что с понедельника выплаты начнут поступать гражданам.
«А проблема возникла сегодня? Месяц начался 11 января, а про проблему только сейчас зашёл разговор, страдают простые люди», - написал под постом зампреда пользователь Виктор.