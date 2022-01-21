Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-5° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
3 часа назад

Врач объяснил, почему при "омикроне" нужна срочная госпитализация

Иммунолог Владимир Болибок объяснил, почему заразившимся омикрон-штаммом детям необходима госпитализация. Его слова передает портал Ura.ru.

Врач объяснил, почему при "омикроне" нужна срочная госпитализация
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Коварство „Омикрона“ в том, что COVID-19 стали чаще болеть дети. Болезнь протекает, подобно ротовирусу или энтеровирусу, как кишечная инфекция с кожной сыпью, но в более сильной форме", — рассказал Болибок.

Медик объяснил, что заболеванием вызывает серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника, при котором также могут возникать боли в горле. В таких условиях дети могут отказываться от еды и питья, появляются рвота, понос и повышенная температура.

"Если ребенок маленький, обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость. В таком состоянии он может погибнуть, поэтому пациентам необходима срочная госпитализация", — заключил Болибок.

Ранее "Рамблер" сообщал, какая схема лечения при "омикроне".

Дети,Владимир Болибок,РИА Ura.ru,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители