Врач объяснил, почему при "омикроне" нужна срочная госпитализация

Иммунолог Владимир Болибок объяснил, почему заразившимся омикрон-штаммом детям необходима госпитализация. Его слова передает портал Ura.ru.
"Коварство „Омикрона“ в том, что COVID-19 стали чаще болеть дети. Болезнь протекает, подобно ротовирусу или энтеровирусу, как кишечная инфекция с кожной сыпью, но в более сильной форме", — рассказал Болибок.
Медик объяснил, что заболеванием вызывает серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника, при котором также могут возникать боли в горле. В таких условиях дети могут отказываться от еды и питья, появляются рвота, понос и повышенная температура.
"Если ребенок маленький, обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость. В таком состоянии он может погибнуть, поэтому пациентам необходима срочная госпитализация", — заключил Болибок.
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