Врач объяснил, почему при "омикроне" нужна срочная госпитализация

"Коварство „Омикрона“ в том, что COVID-19 стали чаще болеть дети. Болезнь протекает, подобно ротовирусу или энтеровирусу, как кишечная инфекция с кожной сыпью, но в более сильной форме", — рассказал Болибок.

Медик объяснил, что заболеванием вызывает серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника, при котором также могут возникать боли в горле. В таких условиях дети могут отказываться от еды и питья, появляются рвота, понос и повышенная температура.