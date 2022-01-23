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3 часа назад

Украинского силовика обвинили в похищении военного в Донбассе

«Двадцать второго января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР», – уточнил Филипоненко во время разговора с журналистами. По его словам, сотрудник был похищен диверсантами с Украины. Как сообщили в Народной милиции, военный незамедлительно провел проверку, после того как заметил подозрительную активность недалеко от своего поста в лесополосе. Он не дождался подкрепления и ушел на проверку, уточняет РИА Новости. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Госдуме готовы обсудить обращение к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми государствами. Однако пока непонятно, что случится, если это все-таки произойдет. Фото: president.gov.ua

Украинского силовика обвинили в похищении военного в Донбассе
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
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