Украинского силовика обвинили в похищении военного в Донбассе

«Двадцать второго января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР», – уточнил Филипоненко во время разговора с журналистами. По его словам, сотрудник был похищен диверсантами с Украины. Как сообщили в Народной милиции, военный незамедлительно провел проверку, после того как заметил подозрительную активность недалеко от своего поста в лесополосе. Он не дождался подкрепления и ушел на проверку, уточняет РИА Новости. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Госдуме готовы обсудить обращение к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми государствами. Однако пока непонятно, что случится, если это все-таки произойдет. Фото: president.gov.ua