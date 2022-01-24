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24 минуты назад

В Самарской области выбирают территории, которые планируют обновить благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов по благоустройству

Мероприятие по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. Оно – часть реализации национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Самарская область становится участником конкурса ежегодно. Десять проектов стали его победителями за это время, 8 из них уже реализованы. До 1 марта жители перечисленных муниципалитетов обсудят и определятся с выбором общественных территорий, которые по их мнению необходимо благоустроить. Еще через месяц общественная комиссия подведет итоги и выберет одну. Затем граждане и местные власти определятся с концепцией проекта. До 20 мая претенденты сформируют конкурсную заявку и направят ее в межведомственную комиссию по обеспечению реализации федерального проекта ФКГС на территории 63 региона. До 1 июня документ должен будет направлен в Минстрой РФ. В начале осени станут известны итоги.

В Самарской области выбирают территории, которые планируют обновить благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов по благоустройству
Фото: СОВАСОВА
Дети,Владимир Путин,Минстрой,
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