Мужчина напал на двух школьниц в Подмосковье

В Подмосковье завершается судебный процесс в отношении местного жителя, который напал на двух школьниц, возвращавшихся после учебы домой. Участников этого конфликта следователи установили быстро, мотивы выяснили, нашли видеозапись самого нападения. Но дело, казавшееся таким простым и очевидным тянется уже больше полугода, и не исключено, что завершиться для обвиняемого всего лишь небольшим штрафом. Юная фигуристка и модель имеет богатую коллекций медалей и кубков. Большие победы и ежедневные изнурительные тренировки помогают забыть день, когда на спортсменку и ее сестру в двух шагах от дома напал незнакомец. Марианна учится в восьмом классе, а Кристина в седьмом, но школьницы уже знают кто такой адвокат, что такое уголовное дело и частное обвинение. Девочки — ключевые свидетели судебного расследования — пострадавшие. Все произошло ещё весной, но кадры нападения в нашем распоряжении оказались только сейчас. Вот четко видно, как неадекватный мужчина набрасывается на одну из фигуристок, а потом куда-то уводит. Чуть позже все же отпускает ее и убегает от прохожих и разгневанных родителей школьниц, которых позвала младшая сестра. «Сзади подбежал неизвестный мужчина, схватил меня за шею, а потом ударил. Это было неожиданно, у меня потемнело в глазах, закружилась голова и стало немного тошнить», — рассказала РЕН ТВ Марианна Субботина. Всё происходило на глазах маленького мальчика — это сын нападавшего. Именно он пожаловался отцу на то, что девочки обидели его и младшего брата. «Они начали обзывать нас. Нам это надоело и мы решили снять с них шапки», -дополнила Кристина Субботина. Вместо того, чтобы сделать замечание или, например, поговорить с родителями, отец мальчиков устроил самосуд. Вот только не учел, что обидчики — тоже дети. Нападавший отвечать на вопросы не стал. Это при том, что его может ожидать уголовная ответственность до четырех месяцев за решеткой. Диалог с Виталием Фроловым длился не больше минуты, но вместо того, чтобы спокойно объясниться, фигурант уголовного дела зачем-то снимает вопрошающих на телефон. А потом просто убегает, как и в тот вечер, когда разговаривать с ними вышли родители юных спортсменок. Сейчас в нашумевшей истории разбирается суд, вот только, казалось, простое дело почему-то тянется уже два месяца. Хотя есть и очевидцы, и камеры наблюдения. Мать девочек переживает, что Фролов может избежать наказания. «Им было по 12-13 лет. Их в это время мужчина уже позволил себе ударить, взрослый мужчина. Судья говорит, что экспертиза не подтвердила сотрясение, то это административка. То есть он просто заплатит штраф и ему ничего не будет», — отметила мать Алена Субботина. Незначительный штраф — это пять тысяч рублей, или все же арест… .Ответ на этот вопрос семья Субботиных, скорее всего, получит до конца зимы. Судебное расследование подходит к финалу, и если решение не устроит, то родители фигуристок обещают пойти дальше, в апелляционную инстанцию. А их дети, Марианна и Кристина, по-прежнему боятся выходить одни из дома. Боятся однажды вновь столкнуться с нападавшим, который за восемь месяцев так и не набрался смелости, чтобы попросить прощения.