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1 час назад

Жителей Щелкова призвали помочь семье погорельцев

В ночь на четверг в микрорайоне Жегалово Щелкова случилась беда: полностью сгорела квартира в д. 138 корп. 2 на Московской улице. Погорельцам собирают помощь, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».Отец семейства сейчас в реанимации, в семье трое детей. Пострадавшая семья готова принять любую помощь деньгами или одеждой. Одежда и обувь: дочь 16 лет (размер одежды 42-44, обувь 38-39), сын 12 лет (рост 160, обувь 38). Также можно отправить перевод их маме — Елене Ивановне Высокиной по телефону: 8(926)881-09-72 (Сбербанк) или по номеру счета: 4081 7810 9400 1853 0093.У Елены в планах вернуться в квартиру, но нужно вставить 2 окна. Возможно, смогут помочь добровольцы, которые профильно занимаются остеклением.

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