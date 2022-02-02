Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-3° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
7 часов назад

Ученые связали просмотр телевизора с аутизмом

Ученые японского Университета Яманаси связали развитие аутизма у маленьких детей с просмотром телевизионных программ, сообщает «Медик Форум».

Ученые связали просмотр телевизора с аутизмом у детей
Фото: PixabayPixabay

Исследователи выяснили, что у детей, которые проводили за просмотром телевизора ежедневно как минимум два часа, в 3,5 раза чаще выявлялся аутизм к трехлетнему возрасту. Реже всего психическое расстройство выявлялось у младенцев, которые вовсе не смотрели телевизор. Риск возникновения аутизма у мальчиков вырастал прямо пропорционально времени, которое они проводили за просмотром телевизионных программ. При этом, во время наблюдения за девочками такой связи не было установлено. Это стало основанием предполагать, что телевизор может оказывать негативное влияние на маленьких детей.

Ранее девушка поделилась историей о том, как запретила подруге оставаться наедине с ее бойфрендом, страдающим аутизмом, и ограничила их общение. По словам 19-летней девушки, такое решение она приняла, когда узнала один неприятный секрет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители