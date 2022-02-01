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1 час назад

Педиатр объяснила, почему детям нельзя давать аспирин

Наиболее частым поводом к стремлению родителей полечить ребенка является простудное заболевание и сопровождающие его симптомы, ведь именно ОРВИ дети болеют чаще всего. При этом попытка сбить высокую температуру аспирином у ребенка может нести смертельную опасность. Подробности читайте в нашей новости.

Педиатр объяснила, почему детям нельзя давать аспирин
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Одним из тяжелых последствий употребления аспирина является синдром Рея. Если если для взрослых этот недуг не характерен, то для детей это очень опасно — на фоне отека мозга и печени может развиться энцефалопатия.

Врач предупредила о том, что синдром Рея может возникнуть на фоне ярко выраженной лихорадки, и напомнила, что для понижения температуры тела у ребенка, педиатры рекомендует только два препарата — ибупрофен и парацетамол. Любое другое лечение может привести к серьезным проблемам со здоровьем у малыша, рассказала специалист в своем Instagram.

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