Педиатр объяснила, почему детям нельзя давать аспирин

Наиболее частым поводом к стремлению родителей полечить ребенка является простудное заболевание и сопровождающие его симптомы, ведь именно ОРВИ дети болеют чаще всего. При этом попытка сбить высокую температуру аспирином у ребенка может нести смертельную опасность. Подробности читайте в нашей новости.
Одним из тяжелых последствий употребления аспирина является синдром Рея. Если если для взрослых этот недуг не характерен, то для детей это очень опасно — на фоне отека мозга и печени может развиться энцефалопатия.
Врач предупредила о том, что синдром Рея может возникнуть на фоне ярко выраженной лихорадки, и напомнила, что для понижения температуры тела у ребенка, педиатры рекомендует только два препарата — ибупрофен и парацетамол. Любое другое лечение может привести к серьезным проблемам со здоровьем у малыша, рассказала специалист в своем Instagram.