Педиатр объяснила, почему детям нельзя давать аспирин

Наиболее частым поводом к стремлению родителей полечить ребенка является простудное заболевание и сопровождающие его симптомы, ведь именно ОРВИ дети болеют чаще всего. При этом попытка сбить высокую температуру аспирином у ребенка может нести смертельную опасность. Подробности читайте в нашей новости.

Одним из тяжелых последствий употребления аспирина является синдром Рея. Если если для взрослых этот недуг не характерен, то для детей это очень опасно — на фоне отека мозга и печени может развиться энцефалопатия.