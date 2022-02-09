Саратовская общественница рассказала о важности безопасного интернета

В России в 2021 году по инициативе девяти крупнейших российских IT-компаний и медиахолдингов появился альянс по защите детей в цифровой среде. «Яндекс», VK, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком» в присутствии президента России Владимира Путина добровольно взяли на себя повышенные обязательства по защите детей в сети. На днях некоммерческая организация «Мы вместе детям» одной из первых в регионе присоединилась к Хартии «Цифровая этика детства». В связи с этим Елена Шебалова, директор АНО поддержки семьи и детства «Мы Вместе Детям» ответила на наши вопросы:— Елена Михайловна, в чем главная мысль, принципы Хартии «Цифровая этика детства»? — Сохранение ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, обеспечение безопасности, защиты персональных данных детей в цифровой среде и, что очень важно, создание равных возможностей для социализации и адаптации в виртуальном мире детей с ограниченными возможностями здоровья, путём применения инклюзивного подхода в цифровой среде. — А с какой целью Вы присоединились к Хартии?— Медиа-среда стала неотъемлемой частью нашей жизни, современные дети начинают осваивать цифровой мир с самых ранних лет. На патронаже АНО поддержки семьи и детства «Мы вместе детям» более четырёхсот семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья и имеющие паллиативный статус. Здесь важен инклюзивный подход и дети данной категории должны быть защищены. Вопрос цифровой доступности для детей с ограниченными возможностями стал особенно важным во время пандемии. Подписав Хартию, мы объединим усилия по защите детей от киберугроз с другими компаниями. — И последний, вопрос, а какие же мероприятия проводятся и планируются Вами в рамках реализации Хартии? — Планируется проведение мастер-класса по цифровой грамотности с родителями детей, состоящих на патронаже проекта, рассылка информационных роликов и материалов представленных на официальном сайте Альянса по защите детей в цифровой среде. Также пройдёт конкурс рисунка для детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации «Мой безопасный цифровой мир».