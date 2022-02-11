Детские лагеря предлагают не превращать в гостиницы

Детские лагеря и участки под ними предлагают запретить использовать для других целей. Законопроект с такими нормами внесла в Госдуму 11 февраля группа сенаторов. В Правительство и Администрацию президента направлены и другие предложения законодателей, в том числе, о разработке программы, которая позволит восстановить заброшенные и построить новые детские здравницы.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Только отдых, только оздоровление

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Сейчас около 400 детских лагерей заброшены,поскольку не соответствуют современным требованиям. Кроме того, в течение 2019-2021 годов были закрыты или перепрофилированы 52 лагеря. При этом больше 80 процентов всех организаций — пришкольные. Полноценных загородных баз отдыха в стране 2255, и прошлым летом там отдохнули только 10 процентов школьников, рассказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на пленарном заседании палаты регионов 11 февраля.

Да и с тем, что осталось, не всё гладко. Большинство зданий построены больше 40 лет назад, и по оценкам глав субъектов РФ, больше двух тысяч требуют ремонта и реконструкции, добавила сенатор. А ещё нужно построить не меньше 120 новых объектов, подсчитали губернаторы.

В Совете Федерации выполнили поручение спикера Валентины Матвиенко и сформулировали список предложений, направленных на восстановление отрасли. Одно из них — запретить перепрофилирование детских лагерей. Утром 11 февраля Галина Карелова, председатель Комитета по социальной политике Инна Святенко и первый зампред Комитета Александр Варфоломеев внесли такой законопроект в Госдуму. «Он направлен на то, чтобы предотвратить от перепрофилирования такие организации, а также создать условия для модернизации объектов инфраструктуры детского отдыха. Подрастающее поколение не должно страдать от того, что в стране недостаточно мест для детского отдыха», — прокомментировала документ «Парламентской газете» Инна Святенко.

Согласно документу, нельзя изменять назначение объектов социальной инфраструктуры, предназначенной для отдыха и оздоровления детей, даже если поменяется собственник. Это касается не только самих зданий, но и участков под ними. Кроме того, запрещено менять вид разрешённого использования земли, кроме случаев, когда её невозможным использовать по назначению, например, из-за стихийного бедствия.

Валентина Матвиенко поддержала идею сенаторов. По её словам, уже перепрофилировали многие «вкусные куски земли», чтобы использовать их для извлечения выгоды. «Законопроект прошу активно поддержать, чтобы всё то, что сохранилось, не позволительно было использовать в других целях, кроме отдыха и оздоровления детей», — отметила председатель палаты, обращаясь к сенаторам.

Приватизированные лагеря во что только не перепрофилировали — и в гостиницы, и даже в казино, вспомнила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Депутат рассказала, что в Краснодарском крае по решению губернатора уже запрещено изменять категорию земель, предназначенных для детского оздоровления и отдыха, а также участки под детскими санаториями. Соответственно, их нельзя отдать, например, под строительство частных домов. Так что, по мнению Бессараб, предложенные сенаторами меры могут сработать, но осуществляться они должны одновременно с поддержкой детских лагерей. «Без поддержки государства, без детского кешбэка, без непосредственного вливания в детские здравницы, их субсидирования, мы отрасль не поднимем», — считает депутат.

С федеральными деньгами и бизнесом

В перечне предложений, которые Галина Карелова представила на пленарном заседании палаты регионов — разработка специальной федеральной программы, направленной на восстановление детских лагерей, и, где это возможно, — строительство легко возводимых зданий по типовым проектам. «Регионам требуется существенная поддержка из федерального бюджета. Самостоятельно им, безусловно, не под силу решить накопившиеся проблемы», — пояснила вице-спикер.

Также в Совете Федерации предложили принять меры для стимулирования бизнеса, чтобы он активно участвовал в улучшении индустрии детского отдыха, исключить избыточные требования Роспотребнадзора в отношении детских лагерей и пересмотреть некоторые строительные и санитарные нормы.

Валентина Матвиенко отметила, что предложения уже отправили в Правительство и в Администрацию Президента. «Я переговорила на эту тему с Владимиром Владимировичем Путиным, и он тоже поддержал необходимость организовать системно эту работу», — сказала спикер Совфеда.