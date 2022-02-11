Матвиенко назвала «запредельными» данные о числе отдыхающих в детских лагерях

Палата регионов будут держать на особом контроле формирование и реализацию новой госпрограммы по восстановлению инфраструктуры детского отдыха в регионах — соответствующий законопроект внесен сенаторами в Госдуму 10 февраля. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов 11 февраля.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Тему подняла вице-спикер Галина Карелова. Она сообщила, что в 2021 году в регионах действовало 38 722 организаций детского отдыха, но более 80 процентов из них — это пришкольные лагеря. А вот в стационарных детских лагерях в прошлом году отдохнуло менее 10 процентов российских детей. По данным губернаторов, более двух тысяч таких лагерей требуют ремонта и реконструкции. Также главы регионов считают, что надо построить не менее 120 новых объектов.

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По её словам, для восстановления объектов детского отдыха надо разработать отдельную федеральную программу поддержку, а Роспотребнадзору в ближайшее время надо исключить избыточные требования в отношении таких объектов. «Также надо пересмотреть строительные и санитарные нормы и правила, и запретить перепрофилирование детских лагерей и изменение целевого назначения земельных участков, на которых они расположены. Вчера нами внесен в Госдуму соответствующий законопроект», — сообщила Галина Карелова.

Матвиенко поблагодарил коллег за системную работу над проблемой. «Она стала такой острой, что о необходимости реновации инфраструктуры лагерей детского отдыха и оздоровления говорят уже все губернаторы. Они обращались к нам, чтобы мы поддержали создание такой госпрограммы. Хочу отметить, что коллегами-сенаторами вся документация подготовлена очень качественно», — подчеркнула она.

Спикер напомнила, что детские лагеря всегда располагались в красивых местах, создавались все условия для того, чтобы дети занимались на отдыхе спортом и творчеством. «Сегодня таких условий нет. Если в 2021 году в стационарных детских лагерях отдохнуло не более 10 процентов детей школьного возраста — это уже запредельные цифры», — заявила она.