Как выглядят и чем живут самые богатые дети-блогеры мира

В эпоху интернета и социальных сетей дети начинают вести свои блоги ещё с ранних лет. Некоторые из них достигают невероятных успехов в YouTube и Instagram, и даже входят в списки Forbes. О том, как выглядят и чем живут дети-инфлюенсеры дома, читайте в нашем новом материале.

Райан Каджи

@ryansworld

Райан Каджи — создатель канала Ryan’s World на YouTube. Канал каждый день выпускает новые видео. Блогер три года подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых блогеров. Он заработал на платформе $29,5 миллион только за один год. Родители Райана, Лоанн и Шион, создали ему канал. Вначале они снимали видео, где Райан распаковывает игрушки и домашние научные эксперименты.

Анастасия Радзинская

@likenastya

Только за прошлый год 7-летняя Анастасия Радзинская заработала 28 миллионов долларов. С ней сотрудничают такие крупные бренды, как Lego и Danone. Блог Анастасии посвящен ее поездкам во всевозможные парки развлечений по всему миру, но часть контента посвящена обычной жизни девочки и ее семьи. Девочка развелась в Краснодарском крае, а с 2018 года она вместе с семьей живет в США.

Kids Diana Show и Kids Roma Show

@kidsdianashow

Диана и Рома — главне герои каналов Kids Diana Show и Kids Roma Show, которые снимают видео для YouTube. Брат и сестра из Украины стали одними из самых популярных детей-видеоблогеров мира. Сюжеты разделены на две темы. У Дианы — примерка платьев и тестирование детской косметики. А у Ромы — распаковка игрушек и катание на детской машине.

Miss Katy и Mister Max

@katyafedoruk

Mister Max и Miss Katy — брат и сестра из Одессы, которые тоже снимают видео для YouTube и уже входят в топ лучших видеоблогов мира. Канал был создан их отцом, который сначала снимал забавные видеосюжеты с участием детей, а потом решил сделать формат семейного телесериала. Позже мама подключилась к процессу, и блог стал общим бизнесменом. Теперь вся семья проживает в Лондоне.

Vlad and Nikita

@vlad.super.vlad

Влад и Ники — это главные герои одноименного канала на YouTube, на котором два брата, их мама Виктория Вашкетова и младший брат Кристиан играют вместе и снимают влоги из путешествий. Сейчас вся семья живет в Майами. На их общем аккаунте более 73 миллионов подписчиков.