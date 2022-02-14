Вяткин: Проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят на этой неделе

На текущей неделе в Госдуме планируется рассмотреть законопроект об усилении ответственности за пытки. Об этом сообщил член Комитета палаты по государственному строительству и законодательству, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, передает пресс-служба партии.

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Законопроект разработали председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев. Инициативу внесли в Госдуму 20 декабря. В одном из положений проекта к целям проведения пыток предлагается отнести «запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки». Кроме того, предлагается ужесточить наказание за пытки, проводимые представителями власти для принуждения к даче показаний или запугивания.