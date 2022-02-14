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1 час назад

Вяткин: Проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят на этой неделе

Парламентская газетаиещё 1

На текущей неделе в Госдуме планируется рассмотреть законопроект об усилении ответственности за пытки. Об этом сообщил член Комитета палаты по государственному строительству и законодательству, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, передает пресс-служба партии.

Вяткин: Проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят на этой неделе
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Законопроект разработали председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев. Инициативу внесли в Госдуму 20 декабря. В одном из положений проекта к целям проведения пыток предлагается отнести «запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки». Кроме того, предлагается ужесточить наказание за пытки, проводимые представителями власти для принуждения к даче показаний или запугивания.

«Вводится соответствующее понятие (пыток. — Прим. ред.), расширяется круг субъектов данного преступления, мы не могли не отреагировать на те преступления и безобразия, которые были выявлены в целом ряде учреждений исполнения уголовного наказания. И этот законопроект мы намерены рассмотреть на этой неделе», — цитирует Вяткина пресс-служба ЕР.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть проект федерального закона об ужесточении наказания за пытки. Ответственными за исполнение поручения были назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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