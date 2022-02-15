Москвичам рассказали об изменениях в электронной медкарте

В электронной медкарте на портале mos.ru появился новый сервис для москвичей — интерактивный персонализированный региональный календарь детских прививок. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, создать такой сервис позволила оцифровка всех прививочных карт детей. Разобраться родителям помогут цветовые подсказки в календаре. С их помощью москвичи смогут сориентироваться, какие прививки уже сделаны, а какие нужно запланировать.

Видео дня

Ракова уточнила, что это не первый сервис по отслеживанию детских прививок. «Мы уже запустили персональные напоминания о вакцинации: родители получают оповещения о планируемых прививках, которые рекомендованы детям в определенном возрасте, в виде пуш-уведомлений и по электронной почте», — сказала она, подчеркнув, что москвичи получили более пяти миллионов таких оповещений.

16 прививок входят в региональный календарь (для девочек дополнительно включена 17-ая прививка — от ВПЧ)

Интерактивный календарь поможет родителям отслеживать эти прививки и своевременно обезопасить своих детей от инфекций.

Кроме того, в 2022 году информационный блок с детальными сведениями о проведенных за последний месяц вакцинациях и плановых прививках стал доступен и врачам-педиатрам в электронных медкартах. Так, вопрос вакцинации детей и своевременного назначения прививок смогут держать на контроле и врачи.

Календарь доступен в разделе «Мои прививки» на портале mos.ru. В нем указан рекомендуемый для вакцинации возраст ребенка, название прививки, тип вакцинации (плановая или ревакцинация), а также вид вакцины (живая или инактивированная). Календарь формируется на основе данных из электронной медкарты ребенка. Если ребенку делали прививку в частной или федеральной клинике, родители смогут самостоятельно загрузить данные о процедуре в электронную медкарту.

В дальнейшем планируется запустить календарь детских прививок и в мобильной версии электронной медкарты — в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Подать заявку на предоставление доступа к электронной медкарте и карте ребенка можно на портале mos.ru. Получить доступ к сервису могут пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования.