Инфекционист объяснил обнаружение антител к коронавирусу у всех детей в Москве

Обнаружение антител к коронавирусу у всех детей в Москве подтверждает тот факт, что заболевают COVID-19 абсолютно все люди, и они получат иммунитет естественным путем. Теперь надо проводить исследования, насколько сильный у них иммунитет, но не в рамках массовой вакцинации, а в спокойном режиме, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом он заявил «Ленте.ру».

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве не удалось найти детей в возрасте 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом. В связи с этим было принято решение внести изменения в протокол клинических исследований «Спутника М»: теперь ученые просят сделать нижней границей по антителам не ноль, а 100 международных единиц.

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«Это значит то, что говорилось все время, — сказал "Ленте.ру" Тимаков. — Значит, что дети болеют коронавирусной инфекцией. На дельта-волне, которая шла шесть месяцев, на омикроне... Это значит, что заболеют все абсолютно и получат иммунитет естественным путем».

Тимаков объяснил, что теперь встает вопрос о том, нужна ли в настоящее время массовая вакцинация детей, если они уже переболели.

При этом вакцинация определенно нужна, отметил Тимаков. Но необходимо изучать вакцины, чтобы в дальнейшем была возможность защитить детей от последующих мутаций коронавируса, которые, по мнению Тимакова, вполне возможны.

«Делать это нужно в спокойном состоянии в рамках научных работ, а не в рамках массовой вакцинации детей, потому что дети уже переболели. Надо выяснить, как долго теперь будет этот иммунитет сохраняться, то есть решить вопрос о повторных массовых прививках», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Он предположил также, что для переболевших может быть достаточно одной, так называемой бустерной дозы, а не двух полноценных прививок.

Оценивая информацию о том, что теперь ученые просят сделать нижней границей по антителам не ноль, а 100 международных единиц для исследования «Спутника-М», инфекционист Тимаков высказал мнение, что это будет нерепрезентативная группа.

«Дело в том, что мы не знаем реакцию на вакцину тех, кто уже переболел этой инфекцией. Может ли она запускать какие-то процессы более долгосрочные. Поэтому чтобы изучить полноценно безопасность вакцины и ее эффективность нужны все-таки дети, которые не болели до этого COVID-19. А потом уже решать вопрос с теми, кто болел», — подытожил он.