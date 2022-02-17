Глава Бурятии взял на контроль ситуацию с находившимися в рабстве земляками

Сотрудники организации "Альтернатива", которая освобождает людей из рабства по всему миру, обратились в МВД и СК с просьбой проверить деятельность фермы в Воронежской области. Они утверждают, что в течение двух лет там держали в рабстве уроженку Бурятии и двоих ее детей. Ферма, по их словам, расположена в Новоусманском районе по адресу - п. Южного отделения совхоз им. Дзержинского, ул. Центральная. "Страна должна знать своих героев в лицо, поэтому мы публикуем фото мужчин, которые на протяжении двух лет издевались над двумя детьми и их матерью", - сообщается в Instagram-аккаунте "Альтернативы". Соня (имя девушки изменено) приехала вместе с малолетними детьми в Москву на заработки из деревни в Бурятии. В столице ей предложили работу в Воронежской области на ферме дояркой. "Она с радостью согласилась, поскольку условия ее устраивали. Но на ферме из свободной женщины ее быстро превратили в рабыню. Соня пыталась сбежать, но сделать это с детьми довольно сложно. В тот раз ее догнали и вернули обратно. Сейчас детям шесть и четыре года", - говорится в публикации. Помимо того, что девушку удерживали, ее также заставили сожительствовать с работником этой фермы, Рахмозудо Фахредином Хейрулло, утверждают представители организации. "Мужчина насиловал девушку, избивал детей и наливал им алкоголь. Фото побоев мы также публикуем. Поскольку Соня родом из деревни, она очень боялась куда-то обращаться. Владельцы фермы - братья Броян Тенгиз Авенович и Броян Торник Авенович. Они пугали девушку большими связями в МВД, говорили, что помочь ей никто не сможет. Сейчас мы пытаемся убедить Соню все-таки написать заявление. Но девушка боится, говорит, что ее найдут и убьют. Ведь как она сказала: "Эти люди способны на все". На ферме Соне приходилось следить за стадом, состоящего примерно из 50 голов. "Нам удалось освободить женщину, благодаря ее подруге. Соня смогла рассказать ей, что ее удерживают и убежать она не может. Сейчас девушка находится у нас в Москве. К сожалению, ничего хорошего за эту жизнь она не видела. Дети находятся в крайне запущенном состоянии. Вчера впервые за долгое время девушка зашла в магазин, где дети накидывались на все, что видели из игрушек и сладкого. В ближайшее время мы хотим отправить их домой. Также хотелось бы дать им небольшую сумму денег на первое время и купить игрушки детям. Если у вас есть игрушки, которые вы готовы были бы подарить этим детям, то напишите нам. Мы с удовольствием примем их", - указали в "Альтернативе". Если эти факты подтвердятся, то у следователей будут основания для возбуждения уголовного дела сразу по нескольким статьям УК РФ (131, 126, 132, 112, 116, 117, 127). "Ответственным лицам грозит до 20 лет лишения свободы. Это максимальное наказание, предусмотренное действующим законодательством по совокупности перечисленных статей Уголовного кодекса", - пояснила "Газете.Ru" юрист Дарья Ахтырко. Ситуацию взял на личный контроль глава Бурятии Алексей Цыденов. "Будет направлен запрос в следственные органы, правительство возьмет на контроль расследование данной вопиющей ситуации, которая стала известна СМИ. Социальным службам республики поручено оказать помощь женщине и двум ее малолетним детям", - сообщили в правительстве республики. Как передает "Восток-Телеинформ", уполномоченным по правам человека в республике Юлией Жамбаловой организовано взаимодействие с представителями движения "Альтернатива" для помощи женщине. "Сейчас нашей землячке делают паспорт, далее отправят домой. С детками все нормально, с ними работают психологи", - рассказала Жамбалова.