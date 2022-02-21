5 рекомендаций, которые помогут успешно сдать ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ занимает от нескольких лет до 2-3 месяцев и каждый экзамен требует особого подхода: для одних предметов в приоритете теория, в других гораздо важная практика. Вместе с тем есть приемы, которые помогают при освоении любой дисциплины. Полина Швец, старший методист онлайн-школы Учи.Дома делится рекомендациями, которые помогут рационально распределить время и лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ.

Расстановка приоритетов и составление плана

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В первую очередь, при подготовке к ЕГЭ следует составить план на основе текущих знаний ученика, его целей и времени на подготовку. Наличие плана повышает дисциплину и создает контроль над ситуацией со стороны ученика, потому что не приходится постоянно переживать о том, что не хватит времени или часть тем выпадет из поля зрения.

При активной подготовке сразу к нескольким предметам целесообразно распределить нагрузку на неделе так, чтобы для каждого предмета были выделены отдельные дни. Например, по понедельникам, средам и субботам заниматься точными науками, а по вторникам и четвергам готовиться к русскому языку и литературе.

При этом не стоит забывать про полноценный отдых и сон. Организму нужно время на восстановление, поэтому занятия следует чередовать с прогулками на свежем воздухе и занятиями спортом, а также хобби и общением с друзьями.

Также при подготовке к ЕГЭ важно учитывать биоритмы ученика. У одних людей время максимальной активности и концентрации приходится на утренние часы, другие более эффективно работают в вечернее время. Согласно исследованию, ученых Северо-восточного университета Иллинойса, биологические часы напрямую влияют на успеваемость студентов, поэтому учебную нагрузку в течение дня следует распределять в зависимости от биоритмов ребенка.

Именно по этой причине преподаватели Учи.Дома разрабатывают индивидуальный план подготовки к ЕГЭ для каждого ученика, в зависимости от количества времени до экзамена, уже имеющихся знаний по предмету и индивидуальных особенностей ребенка. Только в случае с индивидуальным подходом подготовка будет максимально эффективной.

Использование нестандартных техник запоминания

За несколько месяцев механически запомнить большое количество исторических дат и математических формул сложно, но в этом помогает использование специальных методов и подходов.

Например, для запоминания иностранной лексики хорошо использовать интервальный способ, при котором ученик повторяет информацию возрастающими интервалами. Для этого надо сделать карточки с иностранными словами и с определенной периодичностью их повторять. Аналогичную технику можно применять при подготовке к ЕГЭ по математике и физике. Один из способов запомнить формулу - часто ее применять на практике, поэтому для лучшего запоминания следует решать задачи на определенную формулу с перерывами: сначала несколько задач с перерывом каждые 60 минут, затем 2-3 раза в день, потом один раз в день и так далее.

Сторителлинг — еще один популярный способ запоминания. Его суть заключается в создании сюжетных линий, которые будут включать в себя факты для запоминания. Так, например, если нужно запомнить основные даты и события в период царствования Петра I, то стоит пересказывать их как историю с событиями в хронологическом порядке, а не просто пытаться запомнить отдельные факты.

В процессе подготовки не стоит ограничиваться только заучиванием материала и решением задач. Рекомендуем также обратить внимание на ошибки, которые чаще всего делают выпускники на ЕГЭ. Например, в математике у многих вызывают сложности отрицательные числа и дроби, а на экзамене по русскому ошибки часто встречаются в заданиях на “н” и “нн” в разных частях речи.

Тренировка внимательности

ЕГЭ состоит из вопросов разных типов: в одних ученику необходимо выбрать правильный ответ, в другом, наоборот, найти ошибочный, а еще один тип заданий предполагает написание ответа в определенном падеже. При сдаче экзамена важно замечать эти нюансы, потому что они напрямую влияют на количество баллов за ЕГЭ.

Во избежание ошибок на невнимательность, навык неторопливого, вдумчивого чтения заданий нужно довести до автоматизма еще в период подготовки. Для этого при решении одинаковых задач следует фиксировать разные варианты постановки вопроса или формулировки. Только так можно научиться видеть детали и замечать их, даже в простых заданиях первого блока.

Психологическая подготовка

Одна из частых причин ошибок на ЕГЭ — волнение и сильный стресс, поэтому следует заранее освоить быстрые способы снятия напряжения: переключение внимания, дыхательные практики, мышечную релаксацию и другие. Так, хорошо справиться с волнением помогает замедление дыхание до 4-6 вдохов в минуту или фокусировка внимания на каком-нибудь предмете в течение пары минут.

При этом, как показывает опрос, проведенный онлайн-школой репетиторов Учи.Дома и онлайн-платформой Учи.ру, 64% родителей испытывают стресс из-за предстоящей сдачи ребенком ЕГЭ. Несмотря на это важно поддерживать школьника, стараться не передавать ему излишнюю тревогу и страхи за его будущее.

Разработка тактики поведения на ЕГЭ

Один из ключевых элементов успеха на экзамене — рациональное использование времени. Неверная тактика приводит к потере баллов: школьники иногда тратят много времени на выполнение задач из первого блока и не успевают перенести ответы из черновика во второй блок, за который дается сразу много баллов.

Чтобы избежать подобных ошибок, следует несколько раз отрепетировать экзамен дома в условиях приближенных к реальным, то есть с таймером, без перерыва и возможности отложить выполнение задания “на потом”. Такие тренировки научат оптимально распределять время и снизят уровень стресса на ЕГЭ.