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27 февраля

Психолог дал 5 советов, как объяснить ребенку тревожные события

Российская Газетаиещё 7

События, происходящие сегодня в мире, волнуют не только взрослых. Дети тоже могут остро переживать о том, что происходит вокруг них. Тем более что они не могут быть изолированы от информационного пространства, когда оно - повсюду - в экране телевизора, гаджета, соцсетях, в разговорах взрослых.

Как объяснить ребенку тревожные события
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

О том, как помочь детям правильно относиться к происходящему, рассказал в интервью АиФ семейный психолог Ольга Романив.

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Она подчеркнула, что дети могут реагировать на различные события даже острее, чем взрослые. Ведь они не понимают, что происходит, и их могут мучить самые разные вопросы.

Как помочь им бороться со стрессом в данной ситуации, стоит знать каждому родителю", - говорит семейный психолог Ольга Романив.

Правило первое. Не замалчивать происходящее. Самое худшее - это делать вид, что ничего не происходит и отрицать факт того, что что0то происходит. Нужно рассказывать ребенку, что в жизни бывает и плохое и хорошее, невозможно все время ограждать его от негативных сторон жизни.

Если замалчивать проблему, это приведет лишь к большей тревожности ребенка. Он "домыслит" непонятные пробелы своими фантазиями и сам домыслит картину происходящего, причем это может привести к еще большим тревогам и страхам.

Правильнее всего объяснить ребенку - "Да, сейчас на самом деле может происходить серьезное мировое событие".

Правило второе. Не стоит сразу сажать его перед телевизором и в деталях погружать его в происходящие событие. Дети более восприимчивы и эмоциональны, можно просто поранить его психику.

Лучше всего спокойно попытаться разобрать ситуацию. При этом называть все своими именами, а не уходить от ответов посредством образных выражений и эвфемизмов. Не стоит рассказывать ему все сразу, особенно в чем сами плохо разбираетесь. Лучше так и скажите, что у вас нет ответов на все вопросы, и вы обязательно расскажете, когда разберетесь.

Правило третье. Ребенок должен быть уверен в своей защищенности, в том, что вы всегда будете рядом. Поддерживайте его в этой уверенности. Чаще разговаривайте с ним - что он чувствует, чего он боится и что его волнует. Говорите ему, что вы хорошо его понимаете и чувствуете то же самое. "Заверяйте ребенка в своей любви и поддержке. Сейчас ему это нужно даже больше, чем обычно", - рекомендует психолог.

Это относится не только к маленьким детям, подчеркнула специалист.

Полезный совет - предложите ему порисовать. Это поможет ребенку выразить то, что сложно сказать словами. Так вы лучше поймете его самого и какие чувства его обуревают. Кроме того, рисование - тоже способ психологической разгрузки.

Правило четвертое. Не думайте, что все вышеописанное относится только к маленьким детям. Не надо полагать, что подростки "сами уже все понимают" и менее ранимы. Выслушивайте их, разговаривайте с ними, пусть тоже высказываются. Они также нуждаются в эмоциональной поддержке. Ее нужно показывать - заверяя их в любви, в понимании и в своем желании благополучия для них.

Правило пятое. Проговорите с ребенком все меры безопасности, которые нужно соблюдать, и почему это надо делать. Он должен понимать, почему всегда нужно быть рядом со взрослым. Обсудите возможные варианты развития событий и действия в них. Он должен знать, что ему делать в любой ситуации.

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