Как поговорить с ребенком о конфликтах, смерти и мире

Интернет, телевидение и СМИ переполнены тревожными сообщениями. Дети могут до конца не понимать, что происходит, но они слышат обрывки разговоров взрослых и задают вопросы.

Фото: Кадр из фильма «Реальная любовь» Кадр из фильма «Реальная любовь»

Как правильно информировать ребенка и нужно ли обговаривать с ним плохие новости? «Рамблер» обсудил это с Натальей Суриной — практикующим психологом, ведущей трансформационного практикума по перепроживанию младенческого опыта и излечению детских травм, владелицей сети детских клубов, которые помогают ребенку бережно развить интеллект.

Видео дня

Почему важно быть честным с ребенком

Потому что по-другому не получится. Детей сложно обмануть: они видят необычную реакции тела и мимики родителей, понимают, когда от него что-то скрывают. Тем более, если дело не во внутрисемейных конфликтах, а в общемировых.

Как осуждать события с детьми разного возраста

Малыши до 3 лет

Даже если родители вербально не обсуждают с ребенком тревожные темы, поверьте, он считывает эмоциональное состояние взрослых, особенно мамы. Если вы носите малыша под сердцем, то ваша первостепенная задача — следить за своим психоэмоциональным состоянием, потому что оно отражается на состоянии плода.

Главная задача родителей, если в доме есть маленькие дети, — контролировать эмоции и стараться не транслировать тревожность.

Обнимите ребенка, скажите, как вы его любите. Донесите уверенность: пока вы рядом, с ним ничего не случится. Этого вполне достаточно, чтобы устранить беспокойство в таком возрасте. Наталья Сурина Практикующий психолог

Дети от 3 до 6 лет

В младшем школьном возрасте дети уже могут слышать обрывки разговоров взрослых дома, в детском саду, школе, видеть беспокоящие картинки в интернете и по телевизору.

Если ребенок задает вопрос о войне, сначала «прощупайте» почву и попытайтесь выяснить, что ему известно. Дальнейшую беседу выстраивайте, исходя из полученной информации. Бывает, что мозг уже спрогнозирует и оценит всю тяжесть беседы с ребенком, а малыш лишь хотел рассказать вам о драке за игрушку в садике.

Можно рассказать малышу, что и взрослые люди, и отдельные страны могут ссориться. Не всегда удается прийти к взаимопониманию.

Не закрывайтесь, не уходите от разговора: дайте малышу рассказать о своих чувствах и эмоциях.

Примите эти чувства без оценки, просто потому что они есть.

Назовите эти эмоции своими именами ("ты чувствуешь страх, беспомощность, тревогу…") и сообщите, что это они нормальны.

Вы тоже можете поделиться своими эмоциями, но старайтесь не усугублять. Психика ребенка не способна вынести все тяготы ваших тревог. Вы можете сказать, что сейчас в мире происходят изменения, но "это решают взрослые, и я о тебе позабочусь". "Моя задача как взрослого позаботиться о себе и тебе, а твоя задача — сейчас продолжать ходить в садик, учиться". Важно транслировать детям ощущение спокойствия и безопасности.

Иногда ребенок видит напряженные лица взрослых и думает, что он в чем-то провинился и причина именно в нем. Чтобы не создать базу для неверных субъективных восприятий малыша, лучше прояснить ситуацию. Скажите, что вы его любите, а причина вашего беспокойства не в нем, а в других внешних обстоятельствах.

Дети в возрасте от 6 до 10 лет

Они уже многое понимают. Вы можете больше рассказать о вооруженных конфликтах, в том числе и в историческом аспекте. Что это, конечно же, плохо, что люди не смогли договориться мирным путем. Что есть жертвы. Я уверена, ваше родительское чутье подскажет вам как именно и в каком объеме это сделать. Тем более что все дети разные.

Дети от 10 до 15 лет

Поскольку подростки уже понимают всю опасность, нужно подавать информацию как свое субъективное мнение, избегая аксиом. Возможно, у ребенка есть друг из Украины, они играли в виртуальную игру вместе долгое время. Объясните, что сейчас людям в этой стране нужна поддержка и понимание, и мы в состоянии им это дать.

Пусть подросток проявляет сочувствие и учится понимать, что в жизни можно столкнуться с другими мнениями и непредвиденными обстоятельствами. Можно обратиться к психологу, если ситуация тревожит ребенка, а вы чувствуете что не в ресурсе или видите замкнутость именно с вами. В этом возрасте авторитетом подросткам выступают другие, они часто отдаляются от родителей. Но вы всегда рядом и ваша «дверь не закрыта».

Что делать и как начать разговор

Выбрать место и время. Желательно поговорить в спокойной домашней атмосфере. Обсуждать проблемы лучше где-то в середине дня: утром ребенок убежит в школу, а вечером уже устанет.

Говорить уверенно и спокойно. Ребенок вряд ли разбирается в геополитической повестке, но хорошо разбирается в эмоциях родителей. Если мама и папа тревожатся или паникуют, ребенку, как члену семьи, такое настроение также передастся.

Объяснять просто и с примерами. Вспомните любимый фильм или книгу ребенка, где случалась похожая ситуация: разные страны конфликтовали, герои сталкивались с нехваткой денег, персонажи боялись за свое будущее. Проведите параллели с нынешней ситуацией. Беспроигрышный вариант — «Гарри Поттер», его знают почти все.

Создать ситуацию стабильности и защиты. И дошкольники, и подростки не хотят, чтобы что-то менялось в их обычной жизни. Они просто хотят встречаться с друзьями, заниматься любимыми хобби и хорошо проводить время. Донесите до ребенка, что пока что в его жизни все остается по-старому. А если возникают вопросы или что-то меняется в жизни (например, его начинают буллить в школе из-за национальности), он всегда может обратиться к вам за советом или мнением.

Чего делать не надо

Молчать. Дети видят тревогу в лицах родителей, слышат новости в школе и во дворе. Ребенок может додумать ситуацию, но так, что виноватым окажется он. Он будет думать, что плохой, что от него что-то скрывают и т. д.

Сеять ненависть и употреблять язык вражды. Это аморально и не педагогично. Ребенок может случайно высказать все негативные установки, идеи и фразы в школе, среди друзей и знакомых — и неизвестно, какие будут последствия. Помните, что ребенок, особенно подросток, может иметь свое мнение насчет повестки в мире. Слишком четкое деление на «плохих» и «хороших» может обернуться против вас.