Как поговорить с ребенком о конфликтах, смерти и мире

Интернет, телевидение и СМИ переполнены тревожными сообщениями. Дети могут до конца не понимать, что происходит, но они слышат обрывки разговоров взрослых и задают вопросы.
Потому что по-другому не получится. Детей сложно обмануть: они видят необычную реакции тела и мимики родителей, понимают, когда от него что-то скрывают. Тем более, если дело не во внутрисемейных конфликтах, а в общемировых.
Даже если родители вербально не обсуждают с ребенком тревожные темы, поверьте, он считывает эмоциональное состояние взрослых, особенно мамы. Если вы носите малыша под сердцем, то ваша первостепенная задача — следить за своим психоэмоциональным состоянием, потому что оно отражается на состоянии плода.
Главная задача родителей, если в доме есть маленькие дети, — контролировать эмоции и стараться не транслировать тревожность.
В младшем школьном возрасте дети уже могут слышать обрывки разговоров взрослых дома, в детском саду, школе, видеть беспокоящие картинки в интернете и по телевизору.
Если ребенок задает вопрос о войне, сначала «прощупайте» почву и попытайтесь выяснить, что ему известно. Дальнейшую беседу выстраивайте, исходя из полученной информации. Бывает, что мозг уже спрогнозирует и оценит всю тяжесть беседы с ребенком, а малыш лишь хотел рассказать вам о драке за игрушку в садике.
Вы тоже можете поделиться своими эмоциями, но старайтесь не усугублять. Психика ребенка не способна вынести все тяготы ваших тревог. Вы можете сказать, что сейчас в мире происходят изменения, но "это решают взрослые, и я о тебе позабочусь". "Моя задача как взрослого позаботиться о себе и тебе, а твоя задача — сейчас продолжать ходить в садик, учиться". Важно транслировать детям ощущение спокойствия и безопасности.
Иногда ребенок видит напряженные лица взрослых и думает, что он в чем-то провинился и причина именно в нем. Чтобы не создать базу для неверных субъективных восприятий малыша, лучше прояснить ситуацию. Скажите, что вы его любите, а причина вашего беспокойства не в нем, а в других внешних обстоятельствах.
Они уже многое понимают. Вы можете больше рассказать о вооруженных конфликтах, в том числе и в историческом аспекте. Что это, конечно же, плохо, что люди не смогли договориться мирным путем. Что есть жертвы. Я уверена, ваше родительское чутье подскажет вам как именно и в каком объеме это сделать. Тем более что все дети разные.
Поскольку подростки уже понимают всю опасность, нужно подавать информацию как свое субъективное мнение, избегая аксиом. Возможно, у ребенка есть друг из Украины, они играли в виртуальную игру вместе долгое время. Объясните, что сейчас людям в этой стране нужна поддержка и понимание, и мы в состоянии им это дать.
Пусть подросток проявляет сочувствие и учится понимать, что в жизни можно столкнуться с другими мнениями и непредвиденными обстоятельствами. Можно обратиться к психологу, если ситуация тревожит ребенка, а вы чувствуете что не в ресурсе или видите замкнутость именно с вами. В этом возрасте авторитетом подросткам выступают другие, они часто отдаляются от родителей. Но вы всегда рядом и ваша «дверь не закрыта».
Выбрать место и время. Желательно поговорить в спокойной домашней атмосфере. Обсуждать проблемы лучше где-то в середине дня: утром ребенок убежит в школу, а вечером уже устанет.
Говорить уверенно и спокойно. Ребенок вряд ли разбирается в геополитической повестке, но хорошо разбирается в эмоциях родителей. Если мама и папа тревожатся или паникуют, ребенку, как члену семьи, такое настроение также передастся.
Объяснять просто и с примерами. Вспомните любимый фильм или книгу ребенка, где случалась похожая ситуация: разные страны конфликтовали, герои сталкивались с нехваткой денег, персонажи боялись за свое будущее. Проведите параллели с нынешней ситуацией. Беспроигрышный вариант — «Гарри Поттер», его знают почти все.
Создать ситуацию стабильности и защиты. И дошкольники, и подростки не хотят, чтобы что-то менялось в их обычной жизни. Они просто хотят встречаться с друзьями, заниматься любимыми хобби и хорошо проводить время. Донесите до ребенка, что пока что в его жизни все остается по-старому. А если возникают вопросы или что-то меняется в жизни (например, его начинают буллить в школе из-за национальности), он всегда может обратиться к вам за советом или мнением.
Молчать. Дети видят тревогу в лицах родителей, слышат новости в школе и во дворе. Ребенок может додумать ситуацию, но так, что виноватым окажется он. Он будет думать, что плохой, что от него что-то скрывают и т. д.
Сеять ненависть и употреблять язык вражды. Это аморально и не педагогично. Ребенок может случайно высказать все негативные установки, идеи и фразы в школе, среди друзей и знакомых — и неизвестно, какие будут последствия. Помните, что ребенок, особенно подросток, может иметь свое мнение насчет повестки в мире. Слишком четкое деление на «плохих» и «хороших» может обернуться против вас.
«Бежать впереди паровоза». Узнайте, что его тревожит, и в зависимости от возраста расскажите свое видение ситуации.