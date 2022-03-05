Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Ярославской и Смоленской областей.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Наставник для подростка из детского дома – это обычный человек, не обладающий сверхспособностями или особыми чертами характера, который регулярно общается с воспитанником детского дома, становится ему другом, поддержкой и опорой, связью с миром за стенами учреждения и примером здоровых близких отношений.

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«Я стал наставником, потому что считаю, что это полезная и важная вещь, с которой очень немногое может сравниться. – рассказывает Давид, волонтер-наставник благотворительного фонда «Дети наши», - Сравнить можно, наверно, с научной деятельностью, это так же важно для общества».

Наставническая программа фонда «Дети наши» индивидуальна, то есть для одного воспитанника детского дома мы подбираем одного волонтёра-наставника, который будет регулярно, не реже одного раза в неделю, приезжать к нему. Это не разовый визит, а длительные отношения, которые длятся, пока подросток готовится к выпуску из детского дома, и еще от года до трех после выпуска.

Пресс-служба

Во время общения наставника с подопечным в паре возникают доверительные отношения, благодаря которым после выпуска ребенка из детского дома наставник становится той опорой, которую обычно оказывает подростку на пути в самостоятельную жизни его семья.

«Тимофею нужна мотивация, уверенность в себе, понимание, что он идет в нужном для себя направлении. – говорит Давид, - Это в принципе нужно всем подросткам. Обычно это родители. Но не у всех они есть».

Задачи наставника:

• Помочь подопечному замечать свои сильные стороны и успехи, поддерживая в нем уверенность в себе, повышая его самооценку,

• Помочь подопечному лучше понимать и различать свои эмоции, выражать их социально приемлемыми способами, помогает лучше понимать чувства других людей,

• В ситуациях конфликта показать подопечному различные варианты выхода,

• Способствовать мотивации подопечного к обучению, а также к выбору дальнейшей профессии,

• Учить подопечного умению критично оценивать жизненные ситуации, видеть не только негативные, но и позитивные стороны, побуждать искать конструктивные выходы из затруднительных ситуаций,

• Помогать адаптироваться к жизни за стенами детского дома.

Пресс-служба

Быть наставником – это большая ответственность. Не за жизнь и здоровье, а за регулярность встреч, поддержание отношений.

Результаты исследований фонда «Дети наши» показывают, что появление и постоянное присутствие в жизни подростков надежных взрослых значительно увеличивает возможность успешной социализации детей за стенами интерната.

«Я стараюсь научить его ориентироваться в незнакомой обстановке, - рассказывает Давид, - коммуницировать с новыми людьми. Показываю ему жизнь вне стен детского дома, где каждый день он видит одно и то же. Мне кажется, не может быть развития там, где ничего не меняется, нет настоящей жизни.».

Волонтёром-наставником проекта «Будем вместе» благотворительного фонда «Дети наши» может стать гражданин России старше 23 лет без зависимостей, судимостей и психических заболеваний, проживающий в областях реализации проекта (Смоленская и Ярославская область).

Для каждого кандидата в наставники предусмотрено обязательное обучение: 16-часовой тренинг, разделенный на два дня. На тренинге кандидату дается вся обязательная информация, чтобы он мог принять взвешенное решение. Если кандидат принимает решение стать наставником, встречи психологом проекта и обучение становятся регулярными.

«Участие в проекте дает возможность быть уверенным в том, что ты действительно делаешь добро. – объясняет Давид, - И, конечно, я считаю, что занимаюсь полезными вещами, что само собой поднимает мою самооценку, это здорово».

Все это необходимо для того, чтобы наставник был достаточно компетентным и не выгорал, был ресурсным как для ребенка, так и для самого себя.