«Она будто под гипнозом»: родные — о Тепляковой

"Она будто под гипнозом. И очень измучена.Толком не спит. То один ребенок заболел, то другой плачет... Ей говорят: «Наташа, ты как в аду живешь». Она отвечает: «Да, а что можно сделать? Не могу же я детей без отца оставить... 10 лет жила — и еще поживу». Она защищает мужа и боится, на наш взгляд, даже слово ему против сказать. У них там все похоже на домострой. Евгений не очень родственников жалует. Он хочет, на наш взгляд, закрытую семью, чтобы никто не мог поставить под сомнение его авторитет. А Наталии он говорит: «Мы делаем революцию», а она его соратница",