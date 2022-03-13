«Она будто под гипнозом»: родные — о Тепляковой

Близкие Алисы Тепляковой озабочены здоровьем девочки и ее матери.
9-летняя девочка Алиса Теплякова прославилась, став самой юной студенткой университета. Девочку называют вундеркиндом, а ее отец Евгений Тепляков с гордостью рассказывает журналистам об уникальной методике обучения и успехах девочки в различных науках.
Однако родственники Алисы считают, что Евгений слишком строг с детьми, а 9-летний ребенок гений живет в неподходящих для ее возраста условиях: «Взяли бы Алису и сводили хоть в театр, хоть в кино. Она бы увидела хоть что-то. Такая умненькая девочка сидит с малышами в четырех стенах, никуда почти не ходит, нянчится с ними. И занимается учебой, когда вокруг пищат, кричат, плачут».
Также близкие семьи Тепляковых утверждают, что страдает и мама Натальи, ухаживая за 7 детьми.
"Она будто под гипнозом. И очень измучена.Толком не спит. То один ребенок заболел, то другой плачет... Ей говорят: «Наташа, ты как в аду живешь». Она отвечает: «Да, а что можно сделать? Не могу же я детей без отца оставить... 10 лет жила — и еще поживу». Она защищает мужа и боится, на наш взгляд, даже слово ему против сказать. У них там все похоже на домострой. Евгений не очень родственников жалует. Он хочет, на наш взгляд, закрытую семью, чтобы никто не мог поставить под сомнение его авторитет. А Наталии он говорит: «Мы делаем революцию», а она его соратница",
— откровенно рассказали родственники о погоде в доме семьи Тепляковых.
Кстати, недавно стало известно, что Алиса Теплякова уже начала давать психологически консультации. По словам ее отца, один сеанс работы его 9-летней дочери стоит 50 тысяч рублей. Эксперт по взаимоотношениям родителей и детей рассказала, чем может обернуться такая ранняя работа Алисы Тепляковой.