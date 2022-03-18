Олег Рой — об общении с детьми после развода: «Отец должен и пиццу заказать, и к стоматологу сходить»

Некоторые считают: когда в браке есть дети, ни о каком разводе не может быть и речи, надо оставаться семьей, живущей под одной крышей, и точка. Но в таком случае ребенок травмируется намного сильнее, чем при разводе родителей. Постоянный автор колонки в Passion.ru известный писатель и продюсер Олег Рой рассказывает о необходимости общаться с детьми и присутствовать в их жизни, несмотря на жизненные обстоятельства.

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Дети чувствительнее взрослых во многих вещах, но не всегда правильно понимают и оценивают происходящее, а давящая атмосфера в доме будет лишь усиливать дискомфорт и понимание, что взрослые отчего-то лгут и на самом деле не любят друг друга и самого ребенка. Потому развод, в котором все стороны честно объяснят происходящее, принесет намного меньше вреда, чем попытки сделать вид, что все в порядке.

При этом, что бы ни случилось, какие бы конфликты ни возникали между взрослыми — дети не должны из-за этого пострадать, не должны потерять заботу и поддержку обоих родителей. Они должны знать, что пусть многое поменялось, но любовь к ним — константа, такая же как сила земного притяжения.

Как же этого добиться?

Самое главное и, пожалуй, единственно значимое: не исчезать из жизни ребенка. Пускай это тяжелее, когда вы не живете с ним и матерью на одной «территории», но неудобство — плохое оправдание, ведь дети не рождаются, чтобы быть для своих родителей «удобными». Они — формирующие личности со своими особенностями и, что самое главное, намного сильнее взрослых ограничены и в передвижении, и в свободе самим определять собственный график. Дети не могут сами решить приехать на другой конец города в гости к отцу и не могут перенести свои выступления или утренники так, чтобы родителям было удобно на них появиться. Даже у подростков могут быть сложности, а что говорить о малышах?

Это взрослые должны позаботиться о том, чтобы их присутствие было заметно, и физическое присутствие, и моральное, и эмоциональное. Какое счастье, что в условиях современного мира поддерживать контакт стало проще, но важно дать понять: ребенок может написать в любой момент и получить точно такой же ответ, как получил бы, живи он с вами в одном доме.

Когда я говорю о необходимости общаться с детьми и присутствовать в их жизни, то подразумеваю не только развлечения и веселые моменты. Присутствовать надо и в сложные дни, и даже в плохие.

Родитель, и особенно отец, — это не только тот, кто водит в кино, покупает подарок на Новый год и заказывает пиццу, когда дети гостят у него раз в неделю.

Отец — это тот, кто посидит у кабинета стоматолога, поможет сделать уроки, обдумает вместе с ребенком, что делать со школьными хулиганами.

Здесь важно соблюдать баланс, чтобы не оказаться в жизни ребенка неким балагуром, к которому не прийти с серьезной проблемой и не поделиться своими переживаниями.

Если ребенок убедится, что единственное изменение в его мире после развода — это то, что папа теперь живет отдельно, но все равно остается частью жизни и частью семьи — то и травма от развода родителей будет минимальной и родственные отношения никуда не денутся, а может быть, даже окрепнут. Ведь когда оба родителя счастливы, пусть и не вместе, то счастлив будет и ребенок.