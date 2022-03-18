4 «звоночка», что ребенок вами манипулирует

Очень часто даже взрослый человек может не понимать, что ребенок проводит хитрые манипуляции с целью получить желаемое. Дети гораздо сообразительнее, чем нам может показаться. Избежать проблем можно лишь вовремя распознав манипуляцию со стороны ребенка и пресечь их. Мы решили собрать самые популярные способы детских манипуляций, которые стоит запомнить и научиться с ними бороться.

«А вот у других…»

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Ребенок знает, что жалость — очень сильное чувство, которое может творить буквально чудеса. Не всегда ребенок может получить свое угрозами, хотя и это довольно популярное явление. Куда проще и безопаснее во всех смыслах надавить на жалось, допустим, если в классе у всех есть крутой телефон, а он один ходит с неактуальной моделью. Как правило, родителя начинает пожирать чувство вины уже сразу, в большинстве случаев затея ребенка срабатывает. Но здесь важно понимать, что из рассказов ребенка правда, а что — нет, так как запросы могут возрастать в геометрической прогрессии, и вы просто не сможете за ними успевать, тем самым создавая напряжение в своих отношениях с ребенком. Всегда давайте понять, что вы не готовы бросаться выполнять просьбу и готовы все обсудить, чтобы и вы, и ребенок не остались в проигрыше.

«У меня тут болит»

Наверное, самая действенная манипуляция. Для любого родителя болезнь ребенка — самый страшный кошмар, но дети очень быстро это понимают и не всегда честно пользуются родительскими эмоциями. Стоит один раз ребенку понять, что болезнь поворачивает все внимание на него, он будет этим пользоваться при любом удобном случае. Старайтесь объяснить малышу, что обманывать родителей в этом вопросе нельзя, так как в случае, если ситуация будет серьезной, вы ему просто не поверите.

«Если ты не сделаешь, то я…»

Этим приемом пользуются чаще всего подростки, которые уже достаточно взрослые, чтобы предпринимать довольно опасные действия, о чем знают и сами дети, и их родители. В случае отказа выполнять требование ребенок может идти на любые крайности — все зависит от сговорчивости старшего поколения. Как правило, все остается на уровне угроз, но часто родители настолько пугаются возможной реализации слов ребенка, что идут на все его условия. Подумайте, не относитесь ли вы к таким родителям? Возможно, стоит провести со своим подростком серьезную беседу.

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