Открытие детских образовательных выставок в ТРК VEGAS

С 20 марта по 11 апреля 2022 года будут работать детские интерактивные выставки «Тело человека» в VEGAS Кунцево и «Здоровая еда» в VEGAS Каширское.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

«Тело человека» и «Здоровая еда» – это интерактивные обучающие выставки для детей, созданные специально для торгово-развлекательных центров. Посещая выставки, дети смогут окунуться в удивительное приключение, узнать все о человеческом теле и здоровой еде с помощью музейных экспонатов и поучаствовать в увлекательных играх.

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Изучать тело человека дети будут в костюмах докторов и узнают, как работает мозг и 5 органов чувств (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание), о скелете и костях, о коже и мышцах, о том, как работает сердце и функционируют дыхательная система, желудок и пищеварение. При помощи реквизита музейного качества ребята узнают, что значит быть здоровым, и как правильное питание помогает вести здоровый образ жизни.

Выставки в доступной форме дадут ответы на все вопросы о теле человека и правильных процессах употребления пищи, позволят участникам по-новому взглянуть на себя и свой организм. Попасть на выставки по будням можно совершенно бесплатно, а с пятницы по воскресенье вход осуществляется в составе экскурсионной группы при предъявлении чека на сумму от 5 тыс. рублей на покупки в ТРК VEGAS.

«Сеть ТРК VEGAS всегда была ориентирована на развитие детского и семейного кластера, поэтому на 2022 год запланированы образовательные экспозиции в каждом торгово-развлекательном комплексе, а также цикл регулярных мероприятий», - отметил первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

Наталия Кермедчиева, управляющий партнер U&C, организатор выставок «Тело Человека» и «Здоровая еда» - «Интерактивные выставки погружают зрителя в новую реальность, позволяя ему быть не только наблюдателем, но и действующим лицом. А возможность узнавать новое через игру делает процесс обучения легким и интересным для ребенка. Такой подход – классная трансформация концепции традиционных выставок».