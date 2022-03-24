Около 2 млн детей прошли скрининг на туберкулез в Москве в 2021 году

В 2021 году скрининг на туберкулез в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы прошли около 2 млн детей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила доктор медицинских наук, заместитель главного внештатного специалиста фтизиатра (детская сеть) столичного Депздрава Татьяна Севостьянова.

«В медицинских организациях департамента города в 2021 году скрининг на туберкулез прошли около 2 млн детей, что составило 96% от прикрепленного населения. Активизация профилактических обследований на туберкулез позволила выполнить охват иммунодиагностикой в объеме предыдущих лет», - отметила Севостьянова.

Она добавила, что в 2021 году в родильных домах вакцину против туберкулеза получили 74% детей. «Территориальный показатель заболеваемости детей снизился в 2021 году в 5,3 раза по сравнению с 2019 годом и составил 3,6 на 100 тыс. детского населения», - заявила Севостьянова.