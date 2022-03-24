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2 часа назад

Психолог: как вернуть ребенку веру в себя, если его не хвалили

Letidor.ruLetidor.ru

Родители хотят, чтобы их дети выросли успешными и счастливыми, и нередко предъявляют им много требований: получать отличные отметки в школе, ходить в кружки и секции, быть активными, дружелюбными, щедрыми. Но обычно все достижения сыновей и дочерей воспринимаются взрослыми как должное, и ребята вырастают, не слыша слов похвалы.

Психолог: как вернуть ребенку веру в себя, если его не хвалили
Фото: pixabay.compixabay.com

Психолог Татьяна Семенко рассказала «Летидору», как исправить ситуацию и помочь уже подросшему ребенку поверить в себя.

Как отметила специалист, мамы и папы действительно пренебрегают поощрением детей, которые стараются изо всех сил. Однако тактику поведения не поздно изменить, пока ребенок не вырос окончательно.

"Когда родитель анализирует, что сделал ребенок, нужно отмечать плюсы. Допустим, из 10 попыток у него было 2 удачных — стоит обратить внимание именно на них. Далее — хвалить надо аргументированно, объясняя, почему ребенок молодец и что именно он сделал правильно...", — считает специалист.

Она добавила: важно стараться отмечать, что у ребенка получается, что он делает удачно. Если у него наблюдаются трудности с чем-то и он пока не добивается желаемого, необходимо похвалить его за стремления и усилия, предложив ему возможные пути, которые помогут достичь успеха или усовершенствовать результат.

При этом не стоит давать такие оценки, как «Это получилось плохо», «Здесь ты пролетел», подытожила Семенко.Ранее «Летидор» писал , что медицинский психолог объяснила, как избежать развития депрессии у подростка.

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