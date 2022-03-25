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1 час назад

Невролог перечислила ошибки воспитания, делающие ребенка вредным

Letidor.ruLetidor.ru

Некоторые родители недоумевают, почему любимый малыш вдруг начал вредничать и не слушаться. Они никак не могут понять причины такого характера, однако следствием такого поведения являются неправильные установки в детстве, считает невролог Анжелика Есикова. Подробнее об этом читайте в нашей новости.

Невролог перечислила ошибки воспитания, делающие ребенка вредным
Фото: PixabayPixabay

Как сообщила эксперт в личном Telegram-канале, с самого рождения родители дают понять малышу, что он главный в доме и потакают всем его желаниям. Такое отношение в дальнейшем разбалует ребенка и сделает его очень вредным.

Специалист добавила: когда ребенок становится неуправляемым и вредным, родители тут же идут к врачу и требуют «волшебную» таблетку.

Однако такое поведение создается за счет постоянного оправдания поступков ребенка. Например, его не ругают за драки, а плохое поведение воспринимают как простую шалость, заключила невролог.

Ранее «Летидор» писал о том, как рисование помогает в развитии ребенка.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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