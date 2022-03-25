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1 час назад

Психолог объяснила, почему малыши проявляют агрессию

Letidor.ruLetidor.ru

Специалисты рекомендуют женщинам в период беременности особенно тщательно следить за своим эмоциональным состоянием, поскольку оно во многом влияет на здоровье будущего малыша. Нередко уже в первые годы жизни они демонстрируют агрессивное поведение, а родители не знают, с чем оно связано. Ответы дала психолог Татьяна Павленко.

Психолог объяснила, почему малыши проявляют агрессию
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Как отметила специалист в беседе с MedikForum, подобное поведение ребенка становится «зеркалом» гнева родителей на этапе планирования беременности и вынашивания малыша.Она пояснила, что еще одной возможной причиной становится испытание родителями угрызений совести в период планирования ребенка или беременности женщины. Дети же после рождения проявляют агрессию, поскольку их разум не ограничен убеждениями и они пока незнакомы с правилами поведения в обществе. Малыш выдает все эмоции, которые скрывали мама или папа.

Однако имеет место у детей и скрытое раздражение, распознать его можно по привычке, например, грызть ногти, благодаря которой ребенок отвлекается от сильных переживаний, предупредила Павленко.

Дети,
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