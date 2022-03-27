Психолог назвала ошибки родителей при подготовке детей к ЕГЭ

Детский психолог Полина Заргарова рассказала, какие ошибки совершают родители, пока их дети готовятся к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам специалиста, во время подготовки к экзаменам многие родители забывают помогать своим детям и считают, что школьных знаний учеников должно хватить для успешной сдачи ЕГЭ.

"Ребенку однозначно необходима помощь. Это может быть помощь в форме репетиторов, посещения дополнительных занятий, подготовительных курсов",

— пояснила эксперт.

При этом существует и другая проблема, которая заключается в гиперопеке. Психолог рекомендует родителям не впадать в крайности и не перекладывать ответственность ребенка на себя, потому что это может привести к потере мотивации у учеников.

Третья ошибка, которую часто допускают мамы и папы — это упущенное время. Родители должны заблаговременно объяснить ребенку, что впереди его ждут важные экзамены, к которым нужно долго и упорно готовиться, передает Пятый канал.