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3 часа назад

Врач рассказала, как выбрать зубную пасту для малыша

Letidor.ruLetidor.ruиещё 2

Правильный уход за зубами — одна из самых полезных привычек, которую следует вырабатывать у ребенка с самого рождения. Этот навык обеспечивает крепкое здоровье, уменьшает необходимость посещать детского стоматолога. Кроме того, соблюдение правил гигиены ротовой полости у детей избавляет от многих проблем в будущем. Как правильно выбрать зубную пасту, читайте в нашей новости.

Врач рассказала, как выбрать зубную пасту для малыша
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Стоматологи советуют начинать уход за ротовой полостью малыша, после первого прорезавшегося зуба. Для этого нужно использовать силиконовую щетку-напальчник. Ребенку в возрасте до трех лет будет достаточно обычной зубной щетки с мягкими щетинками, от использования ополаскивателей и ирригаторов лучше отказаться.

Специалист отметила, что зубная паста должна быть адаптирована по возрасту, важно обращать внимание на сроки годности и не использовать тюбик дольше трех месяцев. Зубные щетки должны меняться не реже, чем раз в два месяца, если ребенок переболел ОРВИ или гриппом, щетку лучше сразу заменить, пишет издание «Доктор Питер». Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр рассказал, когда нужно начинать чистить зубы ребенку.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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