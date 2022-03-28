Врач рассказала, как выбрать зубную пасту для малыша

Правильный уход за зубами — одна из самых полезных привычек, которую следует вырабатывать у ребенка с самого рождения. Этот навык обеспечивает крепкое здоровье, уменьшает необходимость посещать детского стоматолога. Кроме того, соблюдение правил гигиены ротовой полости у детей избавляет от многих проблем в будущем. Как правильно выбрать зубную пасту, читайте в нашей новости.

Стоматологи советуют начинать уход за ротовой полостью малыша, после первого прорезавшегося зуба. Для этого нужно использовать силиконовую щетку-напальчник. Ребенку в возрасте до трех лет будет достаточно обычной зубной щетки с мягкими щетинками, от использования ополаскивателей и ирригаторов лучше отказаться.

Специалист отметила, что зубная паста должна быть адаптирована по возрасту, важно обращать внимание на сроки годности и не использовать тюбик дольше трех месяцев. Зубные щетки должны меняться не реже, чем раз в два месяца, если ребенок переболел ОРВИ или гриппом, щетку лучше сразу заменить, пишет издание «Доктор Питер». Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр рассказал, когда нужно начинать чистить зубы ребенку.