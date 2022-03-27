Психолог объяснила, как подготовить ребенка к взрослой жизни

Большинство родителей не хотят, чтобы их дети расстраивались, поэтому пытаются максимально сгладить негативные моменты. Сломалась игрушка — купили новую. Как оказалось, такие действия приводят к тому, что дети совершенно не готовы к взрослой жизни.

Некоторые дети оказываются не готовы к взрослой жизни. Это происходит из-за того, что родители в детстве дали ребенку искаженное представление о ней, пишет в своем Telegram-канале детский психолог Юния Коваленко. Если питаться неправильно, можно получить проблемы со здоровьем. Ругать за это никто не будет, здесь важно самостоятельно понимать, к каким последствиям приведут определенные действия.

Специалист советует периодически вместо наказаний использовать этот метод. Если ребенок порвал новые джинсы, не нужно сразу же покупать ему другие, можно достать из шкафа старые. Если не выполнил домашнее задание, а вспомнил о нем только перед сном, тогда не родители выполняют его, а сам ребенок.