Выплаты, положенные родителям

Очень часто случается так, что родители даже не знают о тех выплатах, на которые имеют право. А ведь они никогда не будут лишними, если не говорить о том, что в некоторых случаях даже минимальная помощь от государства просто жизненно необходима — в таких ситуациях, к сожалению, нередко оказываются матери-одиночки или же полноценные, но многодетные малоимущие семьи.

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Ежемесячное пособие будущим матерям

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Начнем с того, что первые пособия могут быть начислены еще до рождения ребенка. Они предоставляются в том случае, если женщина успела встать на учет в женскую консультацию на сроке до 12 недель беременности.

Условия выплаты: ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения.

Размер выплаты: 50% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Как часто выплачивается: ежемесячно с 12 недель беременности и до месяца родов или прерывания беременности.

Разовая выплата при рождении ребенка

Это единовременное пособие может быть предоставлено как маме, так и папе — важно, что выплату может получить только один из родителей. Выплачивается сразу после рождения ребенка, вне зависимости от достатка семьи и количества детей.

Условия выплаты: финансовое положение семьи не имеет значения.

Размер выплаты: 20472,77 рубля.

Как часто выплачивается: разово после рождения ребенка.

Выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

Беременные женщины так же имеют право на ежемесячные выплаты на питание. Получать эти деньги можно начиная с 12 недели беременности и до родов.

Условия выплаты: финансовое положение семьи значения не имеет.

Размер выплаты: 400 рублей.

Как часто выплачивается: ежемесячно с 12 недель беременности и до месяца родов или прерывания беременности.

После родов женщина получает деньги на питание, если является кормящей матерью. При грудном вскармливании одной матерью нескольких детей ежемесячная денежная выплата на питание кормящей матери предоставляется в однократном размере.

Условия выплаты: финансовое положение семьи значения не имеет. Предоставляется при нахождении ребенка исключительно на грудном вскармливании,

Размер выплаты: 1000 рублей.

Как часто выплачивается: ежемесячно в течение 6 месяцев с даты родов.

Пособие на питание ребенка с нуля до трех лет, при нахождении его на искусственном или смешанном вскармливании, выплачивается одному из родителей ежемесячно. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого ребенка.

Условия выплаты: финансовое положение семьи значения не имеет. Не выплачивается, если ребенок состоит на полном обеспечении государства.

Размер выплаты: если возраст ребенка от нуля до 1 года — 1000 рублей, от 1 года до трех лет — 600 рублей.

Как часто выплачивается: ежемесячно.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Денежная выплата выплачивается ежемесячно с рождения ребенка и до достижения им полутора лет. Сумма составляет 40% от среднего заработка застрахованного лица. Может выплачиваться одному из родителей - тому, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Выплата не должна быть меньше установленного законом минимального порога — с 1 февраля 2022 года он равен 7667 рублям (с учетом районного коэффициента — 8145,28 рубля).

Условия выплаты: финансовое положение семьи значения не имеет.

Размер выплаты: 40% от среднего заработка.

Как часто выплачивается: ежемесячно с рождения и до достижения ребенком полутора лет.

Пособие на первого и второго ребенка в семьи до трех лет

Выплата положена одному из родителей и предоставляется ежемесячно с рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет.

Условия выплаты: предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход менее двух прожиточных минимумов.

Размер выплаты: денежное пособие равно прожиточному минимуму для детей в регионе за тот год, в который семья обратилась за ним.

Как часто выплачивается: ежемесячно с рождения и до того момента, когда ребенку исполнится три года.

Пособие на ребенка от трех до семи лет

Условия выплаты: среднедушевой доход в семье не превышает прожиточного минимума.

Размер выплаты: 50% от прожиточного минимума на ребенка по региону.

Как часто выплачивается: ежемесячно с трех лет ребенка и до достижения им возраста семи лет.

Пособие на ребенка от восьми до семнадцати лет

Условия выплаты: неполная семья со среднедушевым доходом менее прожиточного минимума.

Размер выплаты: 50% прожиточного минимума по региону.

Как часто выплачивается: ежемесячно в возрасте ребенка от восьми до семнадцати лет.

Материнский капитал

С февраля 2022 года материнский капитал увеличился по сравнению с тем, сколько он составлял в прошлом году. Помимо этого в госдуму вносятся законопроекты, рассматривающие возможность расширения возможностей получения капитала отцами, в одиночку воспитывающими детей.

Условия выплаты: финансовое положение не имеет значения.

Размер выплаты: на первого ребенка — 524,5 тысячи рублей, на второго —168,6 тысяч рублей. Если на первого ребенка маткапитал не был оформлен, то на второго выплатят 693,1 тысячу рублей.

Как часто выплачивается: вручается разово в виде сертификата.