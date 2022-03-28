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1 час назад

Педиатр рассказал, чем опасны для ребенка домашние животные

Letidor.ruLetidor.ru

Люди, у которых дома живут кошки, собаки, кролики, попугайчики, хомяки или другие домашние животные, считают их членами своей семьи. Однако хвостатые любимцы могут стать причиной возникновения различных заболеваний.

Педиатр объяснил, чем опасны для ребенка домашние животные
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Дети должны хорошо знать, что животные не игрушки и поэтому их нельзя брать в постель и целовать. После контакта с животными следует обязательно мыть руки, поскольку есть риск подхватить опасную инфекцию или паразитов. Подробности читайте в нашей новости.

Всем будущим владельцам собак интересно знать, как за ними ухаживать. Но не все осознают, что позаботиться придется и о себе. Ведь собаки — это не только верные друзья, но и возможные переносчики различных болезней. При этом молодые животные представляют наибольшую опасность для здоровья людей с пониженным иммунитетом, рассказал в своем Telegram-канале врач-педиатр Евгений Коваленко.

Специалист отметил, что от собак можно заразиться различными паразитами, глазными личинками и лептоспирозом. Это заболевание сопровождается резким повышением температуры, кашлем, рвотой и диареей, в тяжелых случаях может привести к полиорганной недостаточности. Педиатр советует объяснять детям правила игр с домашним любимцем и не забывать регулярно обследовать животное у ветеринара.

Дети,Евгений Коваленко,
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