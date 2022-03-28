Педиатр объяснил, чем опасны для ребенка домашние животные

Люди, у которых дома живут кошки, собаки, кролики, попугайчики, хомяки или другие домашние животные, считают их членами своей семьи. Однако хвостатые любимцы могут стать причиной возникновения различных заболеваний.

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Дети должны хорошо знать, что животные не игрушки и поэтому их нельзя брать в постель и целовать. После контакта с животными следует обязательно мыть руки, поскольку есть риск подхватить опасную инфекцию или паразитов. Подробности читайте в нашей новости.

Всем будущим владельцам собак интересно знать, как за ними ухаживать. Но не все осознают, что позаботиться придется и о себе. Ведь собаки — это не только верные друзья, но и возможные переносчики различных болезней. При этом молодые животные представляют наибольшую опасность для здоровья людей с пониженным иммунитетом, рассказал в своем Telegram-канале врач-педиатр Евгений Коваленко.