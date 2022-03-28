Психолог объяснила, как выбирать школу для ребенка

«Потому что это тот самый наставник, который помогает войти в мир учебы. Он учит исследовать окружающий мир с помощью разных инструментов: логических, математических, литературных. И конечно, такой учитель должен быть в этом заинтересован сам — подружиться, научить, заинтересовать»,