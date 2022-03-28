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2 часа назад

Психолог Гольдштейн рассказала, как выбирать школу для ребенка

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Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн рассказала, как выбирать учебное заведение для ребенка. В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что первый важный момент — это учитель.

Психолог объяснила, как выбирать школу для ребенка
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Потому что это тот самый наставник, который помогает войти в мир учебы. Он учит исследовать окружающий мир с помощью разных инструментов: логических, математических, литературных. И конечно, такой учитель должен быть в этом заинтересован сам — подружиться, научить, заинтересовать»,

— пояснила эксперт.

По ее словам, также важна относительно шаговая доступность школы от дома. Как отметила Гольдштейн, следует учитывать и индивидуальные особенности, уровень интеллекта и способности ребенка.

Ранее детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала об особенностях детей-вундеркиндов.

Дети,Наталья Наумова,
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