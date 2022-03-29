Семилетняя американка стала самой юной оперной певицей

Маленькая девочка Виктори Бринкер из США получила почетный титул от Книги рекордов Гиннесса: она стала самой юной профессиональной оперной певицей.

Как сообщили в организации, на момент достижения рекорда девочке было почти восемь лет (семь лет и 314 дней). Она получила титул после того, как поучаствовала в восьми профессиональных номерах на шоу "Огни и легенды" в общественном театре Питтсбурга.

Сама Виктори вспоминает, что говорить она начала рано, а петь в два года, и занималась этим всегда. А в возрасте двух-трех лет девочка вообще, по ее словам, запоминала целые диски с музыкой. Оперным пением школьница стала интересоваться почти в шесть лет, после того, как мама познакомила ее с данным направлением.

– Мне нравятся сложные аранжировки, техника, необходимая для пения, все прогоны и разные языки, на которых написаны все арии, – сказала Бринкер.