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25 минут назад

Семилетняя американка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая юная оперная певица

Vse42.ruVse42.ru

Маленькая девочка Виктори Бринкер из США получила почетный титул от Книги рекордов Гиннесса: она стала самой юной профессиональной оперной певицей.

Семилетняя американка стала самой юной оперной певицей
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как сообщили в организации, на момент достижения рекорда девочке было почти восемь лет (семь лет и 314 дней). Она получила титул после того, как поучаствовала в восьми профессиональных номерах на шоу "Огни и легенды" в общественном театре Питтсбурга.

Сама Виктори вспоминает, что говорить она начала рано, а петь в два года, и занималась этим всегда. А в возрасте двух-трех лет девочка вообще, по ее словам, запоминала целые диски с музыкой. Оперным пением школьница стала интересоваться почти в шесть лет, после того, как мама познакомила ее с данным направлением.

– Мне нравятся сложные аранжировки, техника, необходимая для пения, все прогоны и разные языки, на которых написаны все арии, – сказала Бринкер.

Свою награду девочка получила во время воскресного шоу на передаче Lo Show Dei Record, которая посвящена рекордам Гиннесса, пишет "Интерфакс".

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