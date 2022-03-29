Перечислены причины появления аллергического насморка у ребенка

Среди всех болезней, связанных с аллергией, ринит встречается у каждого второго пациента, чаще всего страдают от аллергического насморка дети младшего школьного возраста. В основе заболевания — аллергическая реакция, развивающаяся в ответ на контакт с аллергенами — пыльцой растений, домашней пылью, грибковыми спорами, шерстью животных. Как избежать развития заболевания у ребенка, читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Мария Евдокимова поделилась с подписчиками своего Telegram-канала информацией о том, почему может возникать аллергический ринит у детей. Помимо наследственных факторов на развитие болезни могут повлиять излишняя гигиена и вредные привычки матери.

Педиатр отметила, что аллергическому риниту может сопутствовать бронхиальная астма и атопический дерматит. Также у ребенка развивается синдром оральной аллергии – выраженные отеки горла и губ. У детей с аллергическим насморком чаще встречаются отиты из-за отеков в носу.