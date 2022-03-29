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1 час назад

Психолог перечислил важные принципы воспитания ребенка

Letidor.ruLetidor.ru

Эксперт Михаил Хорс в разговоре с «Летидором» рассказал, что такое позитивное родительство, а также объяснил, в чем плюсы такого метода воспитания. Специалист призвал взрослых развивать хорошие качества в малыше. Подробнее об этом читайте в нашей новости.

Психолог перечислил важные принципы воспитания ребенка
Фото: PixabayPixabay

Как сообщил психолог, позитивное родительство подразумевает под собой фокусирование внимания на хороших поступках и достижениях ребенка. Также при таком методе воспитания не принято часто ругать малыша.

Одним из главных принципов является соблюдение границ. Ребенку нужно дать почувствовать, что капризы не помогут добиться желаемого. В семье должны соблюдаться разумные ограничения, чтобы малыш не рос избалованным.

Эксперт добавил: не стоит ссориться по мелочам. Малышу важно чувствовать принятие и понимание, если у него есть какая-то идея или мнение, а не каприз. Поощрение нестандартных решений является еще одним важным принципом родительства, поэтому важно, чтобы ребенок познавал мир через свой собственный опыт.

Какие еще важные принципы воспитания нужно соблюдать родителям, читайте в нашей статье на «Летидоре».

Дети,Михаил Хорс,
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